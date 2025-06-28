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Чем на самом деле отличается арабика от робусты: объясняем просто

Суббота 28 июня 2025 09:55
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Чем на самом деле отличается арабика от робусты: объясняем просто В чем разница муж робустой и арабикой (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Большинство людей пьют кофе ежедневно, но не все задумываются, из какого именно сорта зерна он сделан. А между тем разница между этими двумя видами значительна и влияет на вкус, аромат, крепость и даже цену напитка.

РБК-Украина просто и понятно рассказывает, чем же отличается арабика от робусты.

Происхождение и условия выращивания

Арабика выращивается преимущественно в Латинской Америке, Эфиопии и других высокогорных регионах. Она требует особых климатических условий - мягкого климата, большого количества дождей и высокой влажности.

Робуста, наоборот, более неприхотлива к условиям и растет в низинах, в основном в Африке и Юго-Восточной Азии. Она лучше переносит жару, засуху и атаки вредителей.

Поэтому робусту легче выращивать в больших масштабах, и она стоит дешевле. Арабика же требует больше ухода, поэтому ее цена выше.

Внешний вид и состав зерен

Зерна арабики удлиненные, с изогнутым желобком посередине, тогда как зерна робусты более круглые и имеют прямой желобок.

Арабика содержит меньше кофеина - примерно 1-1,5%, тогда как в робусте - до 2,5%. Высокое содержание кофеина придает робусте горьковатый и резкий вкус, а также делает ее более "бодрой".

Зато арабика содержит больше эфирных масел и сахаров, формирующих насыщенный аромат и мягкий вкус. Поэтому арабику часто выбирают для приготовления эспрессо и кофе с молоком. Робусту же часто добавляют в смеси для крепости и плотной пенки.

Чем на самом деле отличается арабика от робусты: объясняем простоАрабика - более вкусная, а робуста - более крепкая (фото: Pixabay)

Вкусовые характеристики

Вкус арабики считается более изысканным: он мягкий, с нотками шоколада, орехов, ягод или даже цветов. У каждой партии арабики может быть свой характер - все зависит от почв, высоты и обработки.

Робуста имеет насыщенный, горький, немного землистый привкус без сложных ароматических оттенков. Она менее ароматная, но придает сил, особенно если пить кофе с утра.

Многие любители кофе предпочитают купажи, где сочетаются как арабика, так и робуста. Таким образом достигается баланс между глубиной вкуса и интенсивностью.

Для кого какой кофе подходит

Арабика подойдет тем, кто ценит богатство вкуса и аромат кофе, а также не нуждается в слишком сильном возбуждении. Если вам важны приятные нотки и мягкое послевкусие - это ваш выбор.

Робуста станет идеальным вариантом для тех, кому нужен энергетический "удар" с утра или в середине тяжелого рабочего дня. Она прекрасно подходит для турки или автоматических кофемашин, где нужно много пенки.

Для латте, капучино или фильтр-кофе лучше выбрать арабику или ее смесь с небольшим количеством робусты. В конце концов все зависит от ваших вкусовых предпочтений и способа приготовления.

Итог: арабика - это о мягкости и богатстве вкуса, робуста - о крепости и бодрости.

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При написании использовались следующие источники: материалы сайтов Eating Well и Lifehacker.

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