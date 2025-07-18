Скільки кави можна пити на день: норми для чоловіків і жінок

Скільки кави можна пити на день?

За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), безпечна доза кофеїну для дорослої людини до 400 мг на добу. Це приблизно 3-5 чашок кави по 200 мл (залежно від способу приготування та сорту зерен).

Чоловіки можуть вживати до 400 мг кофеїну на добу, що в еквіваленті становить:

4 чашки еспресо,

2 великих американо,

або 5 чашок фільтрованої кави середньої міцності.

Для жінок норма зазвичай така ж до 400 мг на день, однак під час вагітності та грудного вигодовування ця кількість знижується до 200 мг на добу. Це пов’язано з тим, що кофеїн проходить через плаценту і може впливати на розвиток плоду.

Також варто враховувати, що кофеїн міститься не лише в каві, а й у чаї, шоколаді, енергетиках і деяких ліках.

До чого може призвести перевищення денної норми?

безсоння,

дратівливість,

прискорене серцебиття,

тремор рук,

проблеми з артеріальним тиском.

Оптимально пити каву в першій половині дня, оскільки вживання після 15:00 може порушити режим сну. Найкраще обмежитись 1-2 чашками вранці, щоб отримати максимум користі без шкоди для здоров’я.

Важливо також звертати увагу на індивідуальні особливості: чутливість до кофеїну, наявність хронічних захворювань (зокрема серцево-судинних), а також сумісність із прийомом ліків.