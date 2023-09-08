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Украина предложит внести "выборы" оккупантов в резолюции Генассамблеи ООН, - МИД

Киев, Пятница 08 сентября 2023 16:55
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Украина предложит внести "выборы" оккупантов в резолюции Генассамблеи ООН, - МИД Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина инициировала процесс внесения так называемых "выборов", которые россияне хотят провести на временно оккупированных территориях, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в ходе пресс-марафона заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что российские псевдовыборы в оккупации противоречат украинскому и международному законодательству, в том числе и уставу ООН, поскольку это территория Украины, где действуют украинские законы.

По словам Николенко, тема псевдовыборов продолжается еще с 2014 года, и Украина уже отработала международный механизм реагирования на такие действия страны-агрессора. В частности, "выборы" были отображены в резолюциях Генеральной ассамблеи ООН, где подчеркивалась их незаконность.

"Так же и в этот раз Украина инициирует включение факта проведения незаконных выборов на оккупированных территориях в официальные документы ООН - я имею в виду резолюции, которые принимаются в конце года, касающиеся ситуации в Крыму и временно оккупированных территориях", - добавил спикер МИД.

Николенко подчеркнул, что Украина ожидает от членов Совета безопасности ООН осуждение проведения таких "выборов", а также обсуждения решений, которые позволят прекратить подобные действия страны-агрессора.

"Выборы" в оккупации

Напомним, Россия решила в очередной раз провести незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.

На этот раз враг разрешает голосовать даже тем украинцам, у которых нет российского паспорта.

"Выборы" должны состояться 10 сентября.

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