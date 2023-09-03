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Вызвали из отпусков всех полицейских. Россия ужесточает режим накануне "выборов" в оккупации

Воскресенье 03 сентября 2023 14:29
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Вызвали из отпусков всех полицейских. Россия ужесточает режим накануне "выборов" в оккупации Фото: Россия ужесточает режим накануне "выборов" в оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированных территориях. Вызвала из отпусков всех "правоохранителей" накануне так называемых "выборов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"На ВОТ Донецкой и Луганской областей россияне вызвали из отпусков всех полицейских для усиления административно-полицейского режима на период проведения псевдовыборов. В частности некоторые из них будут осуществлять патрулирование улиц в гражданской одежде и пытаться выявить граждан, которые открыто будут выражать несогласие относительно указанных мероприятий", - пишет пресс-служба.

В частности россияне усиливают охрану так называемых "избирательных участков", персональную охрану "глав" этих учреждений, а также устанавливают по одному вооруженному полицейскому.

Согласно указаниям, которые получили полицейские, они должны будут уделять внимание выявлению граждан, которые будут пытаться испортить бюллетени или осуществлять фото или видеофиксацию фальсификации выборов.

"Выборы" в оккупации

10 сентября российские террористы проведут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. В частности, они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Как отметила разведка Британии, таким образом Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части".

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