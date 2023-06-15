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Россия назначила дату "выборов" на оккупированных территориях Украины

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 13:35
Россия назначила дату "выборов" на оккупированных территориях Украины Иллюстративное фото: Россия назначила дату "выборов" на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Центральная избирательная комиссия России назначила проведение так называемых "выборов" во временно оккупированных областях Украины на 10 сентября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

Страна-агрессор надумала провести псевдовыборы в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также захваченных частях Запорожской и Херсонской областей.

Добавим, что 10 сентября пройдут и выборы в России.

В "единый день голосования" запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах страны-агрессора, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

"Выборы" на оккупированных территориях

Еще в феврале в Совете Федерации РФ заявляли о планах провести выборы на захваченных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части" тем, что намерена провести голосование в тот же день, что и выборы в России.

Добавим, что в конце мая в России внесли изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить выборы на оккупированных территориях.

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