В оккупированных Пологах уничтожен штаб "Единой России", - мэр Мелитополя
Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области сегодня, 8 сентября, был уничтожен штаб партии "Единая Россия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых "выборов" "рисовали" там члены партии из Пензы.
Фото: в Пологах прогремел взрыв в штабе "Единой России" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
При этом, как уточнил городской глава, в Мелитополь начали свозить раненых и убитых в результате взрыва.
"Выборы" в оккупации
Напомним, с 8 по 10 сентября россияне проводят в оккупации так называемые "выборы". Таким образом они хотят узаконить свой контроль над украинскими территориями.
При этом принимать участие в "голосовании" разрешают даже тем украинцам, у которых нет российского паспорта.
Постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.
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