В оккупированных Пологах уничтожен штаб "Единой России", - мэр Мелитополя

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области сегодня, 8 сентября, был уничтожен штаб партии "Единая Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

По его словам, штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых "выборов" "рисовали" там члены партии из Пензы.

Фото: в Пологах прогремел взрыв в штабе "Единой России" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

При этом, как уточнил городской глава, в Мелитополь начали свозить раненых и убитых в результате взрыва.

"Выборы" в оккупации

Напомним, с 8 по 10 сентября россияне проводят в оккупации так называемые "выборы". Таким образом они хотят узаконить свой контроль над украинскими территориями.

При этом принимать участие в "голосовании" разрешают даже тем украинцам, у которых нет российского паспорта.

Постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.