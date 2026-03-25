Доходы Кремля растут: нефть РФ впервые с 2022 года продается в Индии с премией

Российская нефть Urals впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину торгуется в Индии с премией к эталонной марке Brent.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации агентства, стоимость барреля Urals на западном побережье Индии достигла 121,65 доллара. Это самый высокий показатель с конца февраля 2023 года, когда начали публиковаться соответствующие данные.

Влияние ближневосточной войны на рынок

Конфликт на Ближнем Востоке повлек за собой сокращение мирового предложения нефти. На этом фоне США разрешили покупателям покупать российскую нефть, хранящееся в танкерах в море, без риска попасть под санкции.

По данным источников издания, такой "мягкий подход" Вашингтона восстановил интерес ключевых индийских переработчиков, в частности, Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd., которые уже приобрели десятки миллионов баррелей нефти из РФ. Это способствует пополнению доходов Москвы на пятом году войны против Украины.

Ценовые показатели и бюджет РФ

В настоящее время цена Urals существенно превышает средний показатель в 59 долларов за баррель, заложенный в российском бюджете на текущий год. Даже нефть, еще не отгруженная в портах РФ, подорожала до максимума с июля 2022 года - в среднем до 89,58 доллара.

Как пишет Bloomberg, несмотря на рост нефтяных доходов, российские власти все равно планируют сокращать бюджетные расходы, чтобы умерить дефицит и избежать увеличения заимствований.