Удалось ли остановить россиян на админгранице Днепропетровской области: что говорят в ВСУ

Россияне хотели бы закрепиться на окраинах Днепропетровской области, но украинские войска не позволяют им это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Трегубов пояснил, что с политической точки зрения не стоит позволять россиянам закрепиться хоть в одном населенном пункте Днепропетровщины, даже если это было бы оправдано в тактическом плане.

"Поэтому россияне сейчас остановлены на административной границе и пытаются делать за эту границу делать активные вылазки и зацепиться за приграничные поселки. Были активные попытки закрепиться в некоторых поселках, в какой-то момент почти удавалось. Но так или иначе они вытеснялись", - сказал он, рассказывая о ситуации.