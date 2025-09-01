Россияне атаковали бригаду энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине во время аварийных работ

Российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК. Это произошло во время аварийных работ в Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Так, в Днепропетровской области аварийная бригада ДТЭК "Днепровские электросети" была атакована вражеским дроном во время проведения работ по восстановлению поврежденной линии электропередачи в прифронтовой зоне.

"В 17:55 зафиксировано попадание беспилотника в служебный автомобиль энергетиков. В результате взрыва транспортное средство полностью выгорело вместе с оборудованием и материалами для восстановительных работ", - говорится в сообщении компании.

Работники не пострадали, а в момент удара они успели покинуть машину.

Ремонтные бригады ДТЭК Днепровские электросети регулярно подвергаются вражеским атакам во время восстановительных работ в районах, приближенных к зоне боевых действий и оккупированных территорий.