Россияне атаковали бригаду энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине во время аварийных работ

Днепропетровская область, Понедельник 01 сентября 2025 16:12
UA EN RU
Фото: российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК. Это произошло во время аварийных работ в Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, в Днепропетровской области аварийная бригада ДТЭК "Днепровские электросети" была атакована вражеским дроном во время проведения работ по восстановлению поврежденной линии электропередачи в прифронтовой зоне.

"В 17:55 зафиксировано попадание беспилотника в служебный автомобиль энергетиков. В результате взрыва транспортное средство полностью выгорело вместе с оборудованием и материалами для восстановительных работ", - говорится в сообщении компании.

Работники не пострадали, а в момент удара они успели покинуть машину.

Ремонтные бригады ДТЭК Днепровские электросети регулярно подвергаются вражеским атакам во время восстановительных работ в районах, приближенных к зоне боевых действий и оккупированных территорий.

До этого российские войска нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.

Напомним, с начала 2025 года в Днепропетровской области были ранены двое энергетиков. А еще один работник погиб во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

ДТЭК Днепропетровская область Энергетики Российская Федерация
Новости
Аналитика
