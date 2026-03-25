Порты и "Укрзализныцю" впервые будут защищать гражданские команды ПВО, - Кулеба

18:18 25.03.2026 Ср
2 мин
К защите логистики от дронов впервые привлекли членов ДФТГ
aimg Мария Науменко
Фото: противовоздушная оборона (Getty Images)

Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что в украинских портах и на объектах "Укрзализныци" впервые заработали гражданские команды для сбивания дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью

Читайте также: Инструкторы ВСУ были шокированы тем, как военные США сбивают "Шахеды", - The Times

По его словам, речь идет о членах добровольческих формирований территориальных общин, которые привлечены к выполнению задач по противодействию вражеским беспилотникам в соответствии с правительственным постановлением.

"Именно в портах и на "Укрзализныце" мы внедряем первые команды, которые, согласно постановлению, принятому правительством, смогут и уже выполняют определенные задачи по сбиванию дронов, будучи при этом не военными, а членами ДФТГ", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что украинская логистика остается одной из главных целей для российских ударов.

"Нас (хотят - ред.) просто лишить или логистики к портам, или логистики в Донецкой области, или прифронтовой логистики. Но мы со своей стороны делаем вместе с военными все для того, чтобы защитить нашу инфраструктуру", - подытожил чиновник.

Напомним, "Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила, что в случае угрозы во время рейса может быть объявлена эвакуация из поезда.

В компании объяснили, что такие меры стали особенно актуальными из-за роста рисков атак на железнодорожную инфраструктуру.

"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
