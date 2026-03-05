Отменять не будут: в КГГА назвали даты весенних каникул в школах Киева

По его словам, весенний отдых в столичных учреждениях общего среднего образования состоится в соответствии с рекомендованной структурой 2025-2026 учебного года.

Почему каникулы решили не отменять

Мондриевский напомнил, что в январе столичные школы уже имели вынужденные двухнедельные каникулы согласно распоряжению правительства. Тогда рассматривали возможность компенсировать этот период за счет весенних каникул.

Впрочем, городские власти решили сохранить отдых для школьников.

"Решение о сохранении весенних каникул - это согласованная позиция всей образовательной команды города. После сложной зимы детям и педагогам важно иметь время для отдыха, чтобы восстановить силы перед завершением учебного года", - отметил чиновник.

По его словам, этот вопрос обсуждали с образовательным сообществом столицы, в частности с Ассоциацией директоров школ Киева.

Что будет происходить в школах во время каникул

После завершения каникул обучение в столичных школах продолжится в соответствии с образовательными программами учреждений и с учетом ситуации с безопасностью.

В то же время во время каникул в школах организуют дополнительные мероприятия для детей. В частности, планируют:

работу кружков;

компенсаторные занятия;

познавательные кружки;

информационно-образовательные и воспитательные мероприятия.

Также будут работать учреждения внешкольного образования.

Кроме этого, для педагогов столицы третий год подряд будут проводить программу психоэмоционального восстановления и повышения квалификации "Будем здоровы". Она направлена на поддержку психологического здоровья учителей, профессиональное развитие и профилактику эмоционального выгорания.