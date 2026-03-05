RU

Общество Образование Деньги Изменения

Отменять не будут: в КГГА назвали даты весенних каникул в школах Киева

20:40 05.03.2026 Чт
2 мин
Во время каникул в школах организуют различные мероприятия
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Киеве определились с датой весенних каникул в школах (Getty Images)

Весенние каникулы в школах Киева в этом году начнутся 23 марта и продлятся одну неделю. Такое решение приняли несмотря на вынужденные зимние каникулы, которые были в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Мондриевского.

Читайте также: Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты

По его словам, весенний отдых в столичных учреждениях общего среднего образования состоится в соответствии с рекомендованной структурой 2025-2026 учебного года.

Почему каникулы решили не отменять

Мондриевский напомнил, что в январе столичные школы уже имели вынужденные двухнедельные каникулы согласно распоряжению правительства. Тогда рассматривали возможность компенсировать этот период за счет весенних каникул.

Впрочем, городские власти решили сохранить отдых для школьников.

"Решение о сохранении весенних каникул - это согласованная позиция всей образовательной команды города. После сложной зимы детям и педагогам важно иметь время для отдыха, чтобы восстановить силы перед завершением учебного года", - отметил чиновник.

По его словам, этот вопрос обсуждали с образовательным сообществом столицы, в частности с Ассоциацией директоров школ Киева.

Что будет происходить в школах во время каникул

После завершения каникул обучение в столичных школах продолжится в соответствии с образовательными программами учреждений и с учетом ситуации с безопасностью.

В то же время во время каникул в школах организуют дополнительные мероприятия для детей. В частности, планируют:

  • работу кружков;
  • компенсаторные занятия;
  • познавательные кружки;
  • информационно-образовательные и воспитательные мероприятия.

Также будут работать учреждения внешкольного образования.

Кроме этого, для педагогов столицы третий год подряд будут проводить программу психоэмоционального восстановления и повышения квалификации "Будем здоровы". Она направлена на поддержку психологического здоровья учителей, профессиональное развитие и профилактику эмоционального выгорания.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за энергетического кризиса и обстрелов образовательный график в школах может меняться. В МОН объяснили, что учебный год 2025-2026 формально продлится до конца июня, но школы могут самостоятельно корректировать календарь.

Также мы писали, что школы в Украине самостоятельно будут определять сроки весенних каникул. В некоторых регионах их могут сократить или даже отменить, чтобы компенсировать учебные дни, потерянные из-за блэкаутов и продленных зимних каникул, тогда как в других городах график отдыха останется без изменений.

