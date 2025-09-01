ua en ru
Учебный год 2025-2026: какие формы образования, новые предметы и изменения ждут школьников

Понедельник 01 сентября 2025
Учебный год 2025-2026: какие формы образования, новые предметы и изменения ждут школьников
Автор: Татьяна Веремеева

Новый учебный год в Украине стартует уже сегодня - 1 сентября 2025 года. Он продлится до 30 июня 2026 года. Школы получили право самостоятельно определять график каникул, поэтому даты отдыха могут отличаться в зависимости от региона и ситуации с безопасностью.

РБК-Украина рассказывает, каким будет новый учебный год и какие нововведения ждут школьников.

Формы обучения в 2025-2026 учебном году

В Украине общее среднее образование может осуществляться в различных формах:

  • институциональная (дневная или вечерняя),
  • заочная (дистанционной),
  • индивидуальная (экстернат, семейная или домашняя форма, педагогический патронаж).

Школы имеют право организовывать учебный процесс очно, дистанционно или в смешанном формате. Например, лекции могут проходить онлайн, а практические и лабораторные занятия - в классах. Также возможно разделение класса на группы: часть учеников учится офлайн, другая - дистанционно с онлайн-консультациями.

Обучение в школе
Обучение в школе (фото: GettyImages)

Выбор формы обучения зависит от ситуации с безопасностью в конкретном населенном пункте. Решение принимают военные или военно-гражданские администрации вместе с родителями. Если семья не соглашается на очное обучение, она может выбрать дистанционный формат, индивидуальный график или экстернат.

Для учеников, чьи родители остановятся на онлайн-образовании, школы могут формировать отдельные дистанционные классы. При этом формат обучения может меняться в течение года в соответствии с ситуацией. Это позволяет гибко реагировать на вызовы войны и гарантировать детям доступ к образованию.

Дистанционное и онлайн образование

В новом учебном году дистанционное образование в Украине продолжит работать в обычном формате. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время конференции "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

МОН отменило приказ №1112, который ранее ограничивал количество учеников в дистанционных классах. Теперь решение об их наполняемости принимают громады, но для открытия такого класса нужно минимум пять учеников.

Дистанционное обучение и в дальнейшем доступно для трех категорий детей: тех, кто находится за границей, в прифронтовых районах или на временно оккупированных территориях.

По данным МОН, в 2024-2025 учебном году дистанционно учились 400-450 тысяч детей в Украине и еще около 350 тысяч за рубежом. В министерстве отмечают, что отмена онлайн-образования не планируется: оно остается одной из официальных форм обучения, особенно в условиях войны.

Дистанционное обучение в школе
Дистанционное обучение в школе (фото: GettyImages)

Правительство работает над тем, чтобы обеспечить возможность обучения офлайн, и инвестирует миллиарды гривен в модернизацию образовательной инфраструктуры, в частности в строительство подземных школ и обустройство защитных пространств в учебных заведениях. Несмотря на высокую стоимость и длительные сроки, уже возводятся 170 школ-укрытий, а к 2025 году планируют открыть 150 подземных учебных заведений. К 2027 году все школы должны получить полноценные укрытия.

Образование для детей, которые находятся за рубежом и на оккупированных территориях

Министерство образования и науки Украины обнародовало обновленные методические рекомендации для школ и родителей по организации обучения детей в военное время. Документ не устанавливает новых правил, а предлагает алгоритмы действий, которые помогут обеспечить непрерывность образования украинских школьников за рубежом и на временно оккупированных территориях.

Украинские дети, которые сейчас находятся за пределами страны, могут выбирать несколько форматов:

  • сочетание обучения в местной и украинской школе (через украиноведческий компонент, дистанционную, семейную или экстернатную форму);
  • обучение в местной школе параллельно с украинскими образовательными центрами за рубежом (субботние и воскресные школы, культурные центры, прошедшие верификацию или сотрудничающие с Международной украинской школой);
  • исключительно украинская школа (если это разрешено законодательством страны пребывания);
  • только школа страны пребывания.

МОН рекомендует родителям ориентироваться на Типовую программу для детей за рубежом, которая включает украиноведческие предметы, индивидуальные консультации в 9-11 классах, гибкое расписание и возможность асинхронного обучения через "Всеукраинскую школу онлайн".

Ученики из оккупированных регионов могут получать образование в украинских школах дистанционно, на семейной форме, по экстернату или под педагогическим патронажем. Для них МОН разработало отдельную Типовую образовательную программу.

Обучение детей-беженцев за рубежом
Обучение детей-беженцев за рубежом (фото: GettyImages)

Результаты обучения в школах за рубежом автоматически признаются в Украине в соответствии с постановлением Кабмина №734 от 23 июня 2025 года. Дополнительного оценивания не требуется, если ребенок учился в формальной системе. Для зачисления родители подают заявление и документы из школы (табель, выписку оценок, справку или фото страниц журнала).

Оценивание происходит так:

  • в 1-8 классах - "Зачислено / Не зачислено";
  • в 9-11 классах - по 12-балльной шкале.

Даже если учебный год в зарубежной школе не совпадает с украинским, это не мешает зачислению результатов.

Детей зачисляют в украинские заведения в соответствии с действующим порядком даже после 31 мая, если это нужно. Ученики, которые прервали обучение из-за войны или выезда за границу, имеют право восстановиться в школе на том уровне, который соответствует их возрасту.

МОН также позволяет повторное обучение в классе, но только по решению родителей и при наличии значительных образовательных потерь или проблем со здоровьем или адаптацией.

Если у ребенка нет документов об образовании, школа организует оценивание уже после его зачисления.

Министерство подчеркивает, что главная цель - сохранить право каждого ребенка на образование, независимо от места пребывания. Гибкие правила зачисления, перевода и оценивания позволяют минимизировать образовательные потери в условиях войны.

Новые предметы

С 1 сентября в украинских школах вводят новый обязательный предмет для 8-х классов - "Предпринимательство и финансовая грамотность". Его разработали МОН вместе с Нацбанком, и он охватывает темы личных финансов, налогов, банковских услуг и основ предпринимательской деятельности. С 2026 года дисциплину будут изучать и девятиклассники.

В школах появятся новые предметы
В школах появятся новые предметы (фото: GettyImages)

Кроме того, обновляется предмет "Защита Украины" для учеников 10-11 классов. Учебная нагрузка возрастет до двух часов в неделю, а программа сосредоточится на практических навыках - от домедицинской помощи до работы с дронами и противодействия дезинформации.

Разделение учеников по полу отменяется: мальчики и девочки будут проходить курс вместе. К преподаванию планируют привлекать ветеранов и специалистов, которые специализируются именно на этом предмете.

Реформа старшей школы

С 1 сентября 2025 года в Украине стартует пилотная фаза реформы старшей школы, которая предусматривает новую модель профильного обучения. Сначала к эксперименту присоединятся 30 лицеев, в 2026-2027 учебном году их количество возрастет до 100-150, а с 2027-2028-го реформа распространится на все школы страны.

Эта трансформация является частью концепции "Новая украинская школа" и дает ученикам после 9-го класса право выбора: обучение в академическом лицее с углубленным изучением отдельных предметов или в профессиональном колледже с практической подготовкой.

Для старшеклассников вводят нововведения
Для старшеклассников вводят нововведения (фото: GettyImages)

Параллельно МОН запускает политику "Образование для жизни", которая меняет содержание школьных программ. Уже со следующего учебного года ее пилотирование начнется в 5-6 классах в трех областях - естественной, художественной и технологической.

Продолжительность учебного года и график каникул

Новый учебный год в Украине стартует 1 сентября 2025 года. Он продлится до 30 июня 2026-го. При этом каждая школа самостоятельно формирует график занятий и отдыха, поэтому даты каникул могут отличаться даже в пределах одного города.

Ориентировочно каникулы состоятся в такие периоды:

  • осенние - с 27 октября до 2 ноября 2025 года;
  • зимние - с 27 декабря 2025-го до 11 января 2026 года;
  • весенние - с 23 до 29 марта 2026-го;
  • летние - с 1 июня 2026 года.

Окончательное решение принимает педагогический совет школы, учитывая учебную нагрузку, потребности учеников и ситуацию с безопасностью. В МОН отмечают, что июнь не является обязательным учебным месяцем: заведения могут завершить обучение в мае, продолжить его до конца июня или использовать это время для консультаций, индивидуальных занятий или экскурсий.

Школьные каникулы в Украине
Школьные каникулы в Украине (фото: facebook.com/FZS_Ukraine)

На сроки отдыха также могут влиять военные угрозы или карантинные ограничения - в таком случае график будет изменен.

Напомним, родители первоклассников в Украине могут получить единовременное пособие 5000 гривен в рамках программы "Пакет школьника". Деньги можно потратить на школьные принадлежности, одежду и обувь. Получить может один из родителей или законный представитель первоклассника. Заявку нужно подать онлайн через приложение "Дія" или офлайн в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Деньги зачисляются на специальный банковский счет и должны быть потрачены в течение 180 дней. Остаток возвращается государству.

Также мы рассказывали, что в Украине вступило в силу новое Положение об олимпиадах и турнирах, которое упрощает участие школьников в соревнованиях. Теперь ученики могут самостоятельно регистрироваться, а количество участников финального этапа увеличится на 30-40%. Нововведения также делают олимпиады более доступными для детей из-за рубежа и с особыми образовательными потребностями.

При подготовке материала использованы следующие источники: статья 9 Закона Украины "Об образовании", Министерство образования и науки Украины, НУШ, материалы конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира", комментарий заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в эфире телемарафона "Единые новости".

