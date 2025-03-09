Скандинавские и балтийские страны готовят новые пакеты поддержки для Украины

Во время своего визита в Данию Умеров принял участие в заседании Nordic Baltic 8, где собрались министры обороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

По словам Умерова, на заседании каждая из стран представила свой план дальнейшей поддержки Украины.

"Швеция готовит новый большой пакет военной помощи, включая усиление нашей ПВО. Важно, что поставки должны состояться уже в этом году", - отметил глава Минобороны.

Норвегия выделяет один из крупнейших бюджетов помощи - 7,8 млрд евро в 2025 году. Средства могут быть направлены на усиление возможностей Украины на море и ПВО. Также Норвегия поддерживает подготовку военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

"Литва работает над укреплением нашего ПВО, инвестициями в ОПК и вкладами в "чешскую инициативу". Артиллерийские снаряды остаются в приоритете", - добавил Умеров.

Латвия сосредоточена на оснащении украинских подразделений, поставке снарядов и сотрудничестве в сфере ОПК Украины, рассказал министр.

"Исландия участвует в инвестициях в наш ОПК в рамках "датской модели" и помогает готовить "Нордично-Балтийскую бригаду". Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи", - заявил Умеров.

Кроме того, Эстония готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады". А Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.

"Нордические и балтийские страны остаются одними из самых преданных наших союзников. Они не только наращивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие нашей оборонной промышленности", - подчеркнул министр.