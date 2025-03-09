Скандинавські й балтійські країни готують нові пакети підтримки для України

Під час свого візиту до Данії Умєров взяв участь у засіданні Nordic Baltic 8, де зібралися міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви.

За словами Умєрова, на засіданні кожна з країн представила свій план подальшої підтримки України.

"Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включно з посиленням нашої ППО. Важливо, що поставки мають відбутися вже цього року", - зазначив глава Міноборони.

Норвегія виділяє один із найбільших бюджетів допомоги - 7,8 млрд євро у 2025 році. Кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей України на морі та ППО. Також Норвегія підтримує підготовку військових у межах "Нордично-Балтійської бригади" та інвестує в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

"Литва працює над зміцненням нашого ППО, інвестиціями в ОПК та внесками в "чеську ініціативу". Артилерійські снаряди залишаються в пріоритеті", - додав Умєров.

Латвія зосереджена на оснащенні українських підрозділів, постачанні снарядів та співпраці в сфері ОПК України, розповів міністр.

"Ісландія бере участь в інвестиціях у наш ОПК у межах "данської моделі" та допомагає готувати "Нордично-Балтійську бригаду". Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет допомоги", - заявив Умєров.

Окрім того, Естонія готує нові поставки снарядів та готова долучитися до підготовки "Нордично-Балтійської бригади". А Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.

"Нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших наших союзників. Вони не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості", - підкреслив міністр.