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Скандальному экс-военкому Одессы изменили размер залога

Киев, Четверг 19 июня 2025 22:44
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Скандальному экс-военкому Одессы изменили размер залога Фото: Евгений Борисов, бывший военком Одессы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования более чем в два раза увеличили размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

В ГБР не называют имя бывшего военкома Одессы, но очевидно, что речь о скандальном Евгении Борисове.

Как отметили правоохранители, коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила жалобу прокурора и увеличила залог для Борисова до 45,42 млн гривен.

Какой залог был раньше

В ГБР напомнили, что в мае 2025 года судья Печерского райсуда Киева оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с возможностью внести залог в размере 20 млн гривен.

Решение о размере залога было оспорено в апелляционном суде, поскольку у правоохранителей были подозрения, что Борисов пытался выйти под залог и сбежать.

Задержание Борисова

Скандал вокруг одесского военкома Евгения Борисова разгорелся весной 2023 года после публикаций о возможных взятках за "белые билеты" для уклонения от мобилизации. По данным СМИ, за такие услуги якобы просили по 5 000 евро.

Кроме того, внимание вызвала роскошная недвижимость семьи Борисова в Испании, включая виллу в Марбелье стоимостью почти 4 млн евро, оформленную на его мать, и аренду элитного жилья за 5 000 евро в месяц.

На фоне скандала Борисова отстранили от должности, в его отношении началась служебная проверка, а ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением во время войны.

25 декабря 2024 года Борисова задержали в Киеве.

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