Скандальному экс-военкому Одессы изменили размер залога

Экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования более чем в два раза увеличили размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram .

В ГБР не называют имя бывшего военкома Одессы, но очевидно, что речь о скандальном Евгении Борисове.

Как отметили правоохранители, коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила жалобу прокурора и увеличила залог для Борисова до 45,42 млн гривен.

Какой залог был раньше

В ГБР напомнили, что в мае 2025 года судья Печерского райсуда Киева оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с возможностью внести залог в размере 20 млн гривен.

Решение о размере залога было оспорено в апелляционном суде, поскольку у правоохранителей были подозрения, что Борисов пытался выйти под залог и сбежать.