Скандальному ексвійськкому Одеси змінили розмір застави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram .

Рішення про розмір застави було оскаржено в апеляційному суді, оскільки у правоохоронців були підозри, що Борисов намагався вийти під заставу і втекти.

У ДБР нагадали, що в травні 2025 року суддя Печерського райсуду Києва залишила колишнього воєнкома під вартою до 24 червня з можливістю внести заставу в розмірі 20 млн гривень.

Як зазначили правоохоронці, колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила скаргу прокурора і збільшила заставу для Борисова до 45,42 млн гривень.

У ДБР не називають ім'я колишнього воєнкома Одеси, але очевидно, що йдеться про скандального Євгена Борисова.

Затримання Борисова

Скандал навколо одеського воєнкома Євгена Борисова розгорівся навесні 2023 року після публікацій про можливі хабарі за "білі квитки" для ухилення від мобілізації. За даними ЗМІ, за такі послуги нібито просили по 5 000 євро.

Крім того, увагу привернула розкішна нерухомість сім'ї Борисова в Іспанії, включно з віллою в Марбельї вартістю майже 4 млн євро, оформленою на його матір, та орендою елітного житла за 5 000 євро на місяць.

На тлі скандалу Борисова відсторонили від посади, щодо нього почалася службова перевірка, а ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем під час війни.

25 грудня 2024 року Борисова затримали в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.