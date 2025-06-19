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Скандальному ексвійськкому Одеси змінили розмір застави

Київ, Четвер 19 червня 2025 22:44
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Скандальному ексвійськкому Одеси змінили розмір застави Фото: Євген Борисов, колишній військком Одеси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування більш ніж удвічі збільшили розмір застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram.

У ДБР не називають ім'я колишнього воєнкома Одеси, але очевидно, що йдеться про скандального Євгена Борисова.

Як зазначили правоохоронці, колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила скаргу прокурора і збільшила заставу для Борисова до 45,42 млн гривень.

Яка застава була раніше

У ДБР нагадали, що в травні 2025 року суддя Печерського райсуду Києва залишила колишнього воєнкома під вартою до 24 червня з можливістю внести заставу в розмірі 20 млн гривень.

Рішення про розмір застави було оскаржено в апеляційному суді, оскільки у правоохоронців були підозри, що Борисов намагався вийти під заставу і втекти.

Затримання Борисова

Скандал навколо одеського воєнкома Євгена Борисова розгорівся навесні 2023 року після публікацій про можливі хабарі за "білі квитки" для ухилення від мобілізації. За даними ЗМІ, за такі послуги нібито просили по 5 000 євро.

Крім того, увагу привернула розкішна нерухомість сім'ї Борисова в Іспанії, включно з віллою в Марбельї вартістю майже 4 млн євро, оформленою на його матір, та орендою елітного житла за 5 000 євро на місяць.

На тлі скандалу Борисова відсторонили від посади, щодо нього почалася службова перевірка, а ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем під час війни.

25 грудня 2024 року Борисова затримали в Києві.

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