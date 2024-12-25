ГБР задержало в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК

Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП. Он только сегодня вышел из СИЗО после внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и источники.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове. Ранее сегодня за него был внесен залог в 39,364 млн гривен. ГБР получило информацию, что после выхода из изолятора, Борисов планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу. "Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве сегодня, 25 декабря. Ему сообщено о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений", - пояснили в Бюро.