Главная » Жизнь » Общество

За скандального экс-военкома Одессы Борисова внесли 20 млн гривен залога

Среда 05 ноября 2025 16:20
За скандального экс-военкома Одессы Борисова внесли 20 млн гривен залога Фото: Евгений Борисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов вышел из-под стражи. За него внесли залог более 20 миллионов гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, залог в размере 20 136 200 был перечислен 4 ноября. Речь о деле о самовольном оставлении воинской части.

Средства внесло ООО "Эвагрейн".

Отметим, ранее за Борисова вносили залоги по еще двум делам - 36 и 44 млн гривен.

Дело Борисова

Напомним, на прошлой неделе Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову по делу о самовольном оставлении части.

В целом Борисов фигурирует в четырех уголовных производствах.

Скандал вокруг одесского экс-военкома вспыхнул весной 2023 года после сообщений о возможных взятках за выдачу "белых билетов" для уклонения от мобилизации. По информации СМИ, за такие услуги якобы просили около 5 тысяч евро.

Дополнительный резонанс вызвало имущество семьи Борисова в Испании: вилла в Марбелье почти за 4 млн евро, оформленная на его мать, а также аренда элитного жилья стоимостью 5 тысяч евро в месяц.

После скандала Борисова временно отстранили от должности, в отношении него провели служебную проверку, а ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в условиях войны.

Пока Борисов сидел в СИЗО, суд неоднократно сокращал сумму залога. В результате она уменьшилась до 12 млн. Необходимую сумму внесли, и бывший военком вышел из изолятора, где его сразу же задержали снова.

По информации ГБР, Борисов якобы собирался бежать за границу. Во время задержания ему объявили новое подозрение - на этот раз о том, что он организовал схему легализации незаконных доходов на 142 млн гривен.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

В сентябре этого года за Борисова внесли залог в размере 44 млн гривен.

Параллельно с этим Одессе продолжалось расследование по фактам уклонения Борисова от службы, и Приморский суд несколько раз присылал бывшему военкому повестки, но тот их игнорировал.

Однако сотрудники ГБР пришли в больницу, где лежал Борисов, и принудительно доставили его в суд.

Также недавно ГБР завершило еще одно расследование в отношении Борисова. Речь идет о подделке документов, чтобы незаконно оформить статус человека, который получил ранение во время защиты Родины.

