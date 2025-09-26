ua en ru
За скандального экс-военкома Одессы Борисова внесли залог, - источники

Киев, Пятница 26 сентября 2025 17:53
UA EN RU
За скандального экс-военкома Одессы Борисова внесли залог, - источники Фото: Евгений Борисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

За бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова внесли залог в размере 44 миллионов гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

За время расследования залог Борисову в общем уменьшили с 402 млн гривен до 44 млн гривен.

Дело Борисова

Скандал вокруг одесского военкома Евгения Борисова вспыхнул весной 2023 года после сообщений о возможных взятках за выдачу "белых билетов" для уклонения от мобилизации. По информации СМИ, за такие услуги якобы просили около 5 000 евро.

Дополнительный резонанс вызвало имущество семьи Борисова в Испании: вилла в Марбелье почти за 4 млн евро, оформленная на его мать, а также аренда элитного жилья стоимостью 5 000 евро в месяц.

После скандала Борисова временно отстранили от должности, в его отношении провели служебную проверку, а ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в условиях войны.

25 декабря 2024 года Борисова задержали в Киеве.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Стоит заметить, что в мае 2024 года Борисов должен был выйти из СИЗО под залог, но его повторно задержали правоохранители, поскольку был риск побега подозреваемого за границу.

