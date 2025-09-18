Скандальный экс-военком Одессы приписал себе "боевую" травму: детали от ГБР
ГБР завершило еще одно расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП. Речь идет о подделке документов, чтобы незаконно оформить статус человека, получившего ранения при защите Родины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
В ГБР не раскрывают имя бывшего одесского военкома, но очевидно, что речь идет о скандальном Евгении Борисове.
По данным следствия, Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной вне служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой страны.
"На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 250 тысяч гривен", - пояснили в ГБР.
Также благодаря этому решению он получил 5 месяцев отпуска для лечения, который он использовал среди прочего для отдыха за границей и приобретения недвижимости в одной из стран ЕС.
Бывшего чиновника обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:
- ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности ВСУ в особый период),
- ч. 3 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа),
- ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
После ознакомления с материалами дела стороной защиты, его передадут в суд.
Стоит добавить, что это четвертое и последнее производство в отношении Борисова, которое уже завершено расследованием. Еще три дела сейчас рассматриваются в суде.
Другие обвинения против Борисова
Ранее ГБР уже направляло в суд несколько обвинительных актов в отношении бывшего военкома, в частности:
- за незаконное приобретение активов стоимостью более 142 млн грн,
- уклонение от службы в условиях военного положения,
- использование поддельных документов и организацию легализации преступных средств.
По материалам последнего производства, суд передал в управление АРМА недвижимость бывшего военкома и его семьи: дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис 223,9 кв. м за 510 тыс. евро в испанской Марбелье.
Также переданы автомобили: MERCEDES-BENZ EQV (2,9 млн грн), Mercedes-Benz G 63 AMG (8,4 млн грн) и Toyota Land Cruiser 200 (3 млн грн), принадлежавшие жене, матери и теще экс-чиновника.
Что известно о деле Борисова
25 января 2024 года ГБР задержало в Киеве Евгения Борисова после внесения им залога в 39,364 млн гривен.
В мае он попытался покинуть изолятор, воспользовавшись залогом в 12 млн гривен, но ГБР выдвинуло новое подозрение и снова задержало.
В ноябре Борисов пытался оформить группу инвалидности в СИЗО. Ранее ГБР завершило расследование относительно подделки им документов для оформления статуса раненого во время защиты Родины.
СМИ выяснили, что семья Борисова приобрела в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов, несмотря на войну в Украине.
Сам Борисов сначала отрицал знания об имуществе, а позже заявил, что его жена занимается розничной торговлей и он в эти дела не вмешивается.