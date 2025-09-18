Скандальный экс-военком Одессы приписал себе "боевую" травму: детали от ГБР

ГБР завершило еще одно расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП. Речь идет о подделке документов, чтобы незаконно оформить статус человека, получившего ранения при защите Родины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

В ГБР не раскрывают имя бывшего одесского военкома, но очевидно, что речь идет о скандальном Евгении Борисове.

По данным следствия, Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной вне служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой страны.

"На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 250 тысяч гривен", - пояснили в ГБР.

Также благодаря этому решению он получил 5 месяцев отпуска для лечения, который он использовал среди прочего для отдыха за границей и приобретения недвижимости в одной из стран ЕС.

Бывшего чиновника обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности ВСУ в особый период),

ч. 3 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа),

ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

После ознакомления с материалами дела стороной защиты, его передадут в суд.

Стоит добавить, что это четвертое и последнее производство в отношении Борисова, которое уже завершено расследованием. Еще три дела сейчас рассматриваются в суде.