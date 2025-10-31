ua en ru
Скандальному экс-военному Одессы Борисову избрали меру пресечения по делу о СЗЧ

Пятница 31 октября 2025 18:39
Фото: Евгений Борисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову по делу о самовольном оставлении части.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в Офисе генерального прокурора.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, Борисову назначили залог в размере 20 млн 136 тысяч 200 гривен.

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти месяц - с 3 октября.

Дело Борисова

Напомним, в целом экс-начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов фигурирует в четырех уголовных производствах.

Скандал вокруг Борисова вспыхнул весной 2023 года после сообщений о возможных взятках за выдачу "белых билетов" для уклонения от мобилизации. По информации СМИ, за такие услуги якобы просили около 5 тысяч евро.

Дополнительный резонанс вызвало имущество семьи Борисова в Испании: вилла в Марбелье почти за 4 млн евро, оформленная на его мать, а также аренда элитного жилья стоимостью 5 тысяч евро в месяц.

После скандала Борисова временно отстранили от должности, в отношении него провели служебную проверку, а ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в условиях войны.

Пока Борисов сидел в СИЗО, суд сокращал сумму залога - в конце концов она уменьшилась до 12 млн. Необходимую сумму внесли, и бывший военком вышел из изолятора, где его сразу же задержали снова.

В ГБР объявили, что военком якобы собирался бежать за границу. Во время задержания ему объявили новое подозрение - на этот раз о том, что он организовал схему легализации незаконных доходов на 142 млн гривен.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

В сентябре этого года за Борисова внесли залог в размере 44 млн гривен.

Параллельно с этим Одессе продолжалось расследование по фактам уклонения Борисова от службы, и Приморский суд несколько раз присылал бывшему военкому повестки, но тот их игнорировал.

После очередного судебного заседания, которое не состоялось, сотрудники ГБР пришли в больницу, где лежал Борисов, и принудительно доставили его в суд.

Также недавно ГБР завершило еще одно расследование в отношении Борисова. Речь идет о подделке документов, чтобы незаконно оформить статус человека, получившего ранение во время защиты Родины.

