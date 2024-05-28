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Экс-начальника Одесского областного ТЦК Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО

Киев, Вторник 28 мая 2024 17:16
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Экс-начальника Одесского областного ТЦК Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО Фото: Евгений Борисов (Одесский областной ТЦК и СП)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники Государственного бюро расследований повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, когда тот выходил из СИЗО. За него был внесен залог в сумме 12 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, ГБР получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.

Сотрудники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 28 мая. Ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

Дело Борисова

Напомним, в начале мая 2023 года стражи порядка разоблачили начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова по подозрению в торговле так называемыми "белыми билетами", освобождающими от мобилизации.

Также журналисты выяснили, что его жена во время полномасштабной войны купила элитный автомобиль, а семья Борисова приобрела недвижимость в Испании.

После этого Борисов был уволен с должности по решению Ставки верховного главнокомандующего.

Сначала суд назначил Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

Бывшему военному уже было сообщено о подозрениях:

  • в приобретении лицом, уполномоченным во исполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);
  • в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ГБР ТЦК
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