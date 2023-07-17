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Скандал с "похищением образца" Саакашвили: Грузия вызвала на ковер посла Польши

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Понедельник 17 июля 2023 16:03
Скандал с "похищением образца" Саакашвили: Грузия вызвала на ковер посла Польши Фото: и.о. посла Польши в Грузии Мариуш Пьетжак и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили (mfa.gov.ge)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Грузии решило вызвать на ковер польского посла. Это связано обвинениями в "похищении образца" бывшего президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

В ведомстве отметили, что и.о. польского посла Мариуш Пьетжак уже провел встречу с грузинским министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

"Грузинская сторона выразила озабоченность инцидентом с польским медиком, который в нарушение установленной процедуры тайно вывез из клиники пробу находящегося в заключении М. Саакашвили", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что поведение одного из польских врачей, который якобы попытался похитить образец анализов Саакашвили, "вызывает недопонимание, озабоченность, а также ставит под сомнение весь процесс".

Что предшествовало

Напомним, 12 июля стало известно, что Грузия решила допустить польских врачей к Саакашвили. Эту информацию подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Через несколько дней грузинские власти начали заявлять о том, что один из польских врачей попытался в своей обуви вынести образцы анализов Саакашвили.

Это все произошло на фоне ухудшения состояния здоровья бывшего президента Грузии. Недавно на судебном заседании он показал, насколько сильно похудел. Это вызвало резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского.

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Польша Грузия Михаил Саакашвили
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