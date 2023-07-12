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Польских врачей допустили к Саакашвили в Грузии, - Моравецкий

Новина українською →
Среда 12 июля 2023 21:04
Польских врачей допустили к Саакашвили в Грузии, - Моравецкий Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша направила своих врачей к бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Они приступили к обследованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.

"Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе бригада польских врачей из Группы по оказанию медицинской и гуманитарной помощи приступила к комплексному медицинскому обследованию экс-президента Михеила Саакашвили в Грузии", - написал глава польского правительства.

Состояние здоровья Саакашвили

Напомним, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали грузинские правоохранители еще в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов", за что он получил шесть лет тюрьмы.

С тех пор бывший президент восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Недавно Саакашвили присутствовал на судебном заседании в онлайн-формате. Там он показал, насколько сильно похудел.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение Министерству иностранных дел вызвать грузинского посла на ковер. Позже дипломата отправили в Тбилиси, ему посоветовали провести консультации с властью.

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Польша Грузия Михаил Саакашвили
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