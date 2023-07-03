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Зеленский бьет тревогу из-за Саакашвили: хочет протест послу Грузии и 48 часов на выезд

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Понедельник 03 июля 2023 20:02
Зеленский бьет тревогу из-за Саакашвили: хочет протест послу Грузии и 48 часов на выезд Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен состоянием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Он поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили", - написал Зеленский.

Зеленский бьет тревогу из-за Саакашвили: хочет протест послу Грузии и 48 часов на выездФото: Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он напомнил, что наша страна уже неоднократно призывала власти Грузии прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его в Украину.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил президент.

Он отметил, что в очередной раз призывает грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения. Также глава государства призвал наших партнеров не игнорировать ситуацию и спасти жизнь бывшему президенту Грузии.

"Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - это базовая европейская ценность", - подчеркнул Зеленский.

Появление Саакашвили на суде

Отметим, сегодня, 3 июля, Саакашвили впервые после долгой паузы присутствовал в онлайн-формате на судебном заседании. Он продемонстрировал, насколько сильно похудел во время пребывания в больнице.

Бывшего президента Грузии задержали местные правоохранители еще в октябре 2021 года. Причиной стало "злоупотребление властью и преследование политических оппонентов", за что его заочно приговорили к шести годам тюрьмы.

За время пребывания под заключением Саакашвили восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его госпитализировали в местную клинику, где он находится сейчас.

Напомним, ранее Зеленский уже обвинял власти Грузии в том, что они пытаются публично убить Саакашвили.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Грузия Михаил Саакашвили
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