ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скандал з "викраденням зразка" Саакашвілі: Грузія викликала на килим посла Польщі

Новость на русском →
Понеділок 17 липня 2023 16:03
Скандал з "викраденням зразка" Саакашвілі: Грузія викликала на килим посла Польщі Фото: в.о. посла Польщі в Грузії Маріуш П'єтжак та глава МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі (mfa.gov.ge)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Грузії вирішило викликати на килим польського посла. Це пов'язано звинуваченнями у "викраденні зразка" колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

У відомстві зазначили, що в.о. польського посла Маріуш П'єтжак уже провів зустріч із грузинським міністром закордонних справ Іллею Дарчіашвілі.

"Грузинська сторона висловила занепокоєння інцидентом з польським медиком, який, порушуючи встановлену процедуру, таємно вивіз з клініки пробу М. Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні", - сказано в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що поведінка одного з польських лікарів, який нібито спробував викрасти зразок аналізів Саакашвілі, "викликає непорозуміння, стурбованість, а також ставить під сумнів весь процес".

Що передувало

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що Грузія вирішила допустити польських лікарів до Саакашвілі. Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Через кілька днів грузинська влада почала заявляти про те, що один з польських лікарів спробував у своєму взутті винести зразки аналізів Саакашвілі.

Це сталося на тлі погіршення стану здоров'я колишнього президента Грузії. Нещодавно на судовому засіданні він показав, наскільки сильно схуд. Це викликало різку реакцію президента України Володимира Зеленського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Грузія Міхеіл Саакашвілі
NEWS
Кримський міст знову "втомився". Головне про нові вибухи та чи порушили вони логістику РФ
Кримський міст знову "втомився". Головне про нові вибухи та чи порушили вони логістику РФ
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни