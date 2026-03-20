В Одессе военные ТЦК при задержании применили оружие: детали инцидента

14:11 20.03.2026 Пт
2 мин
Что стало причиной к применению огнестрельного оружия?
aimg Константин Широкун
В Одессе военные ТЦК при задержании применили оружие: детали инцидента Фото: в Одессе военные ТЦК при задержании применили оружие (facebook.com/kyivpatrol)

В Одессе во время задержания военного в СЗЧ представители ТЦК и СП применили огнестрельное оружие, чтобы успокоить окружающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ТЦК и СП.

Читайте также: Отсрочка отменяется? Аннулируют ли право на уход за родителями после бракосочетания

Отмечается, что 17 марта в Одессе во время проверки военно-учетных документов группой оповещения был обнаружен гражданин, который, согласно соответствующим базам данных, находится в розыске за совершение уголовного преступления. Впоследствии он начал убегать, и гражданин был задержан.

Эта ситуация привлекла внимание посторонних лиц, которые активно препятствовали работе военных ТЦК. Заявлено, что против военнослужащих была применена физическая сила и слезоточивый газ, а также предпринята попытка блокирования авто.

"С целью прекращения группового нападения, которое создавало прямую угрозу жизни и здоровью личного состава, один из военнослужащих применил личное устройство шумового действия (стартовый пистолет) и произвел предупредительный выстрел в воздух", - говорится в сообщении Одесского ТЦК.

Впоследствии задержанное лицо передали в правоохранительные органы. По факту стрельбы назначена служебная проверка для оценки правомерности применения пистолета.

Напомним, недавно на Волыни группа неизвестных лиц на семи автомобилях налетела на группу оповещения и пыталась "отбить" военнообязанного.

На Прикарпатье произошел еще более дерзкий инцидент - мужчина во время проверки документов ранил ножом сотрудника ТЦК.

Также резонансный случай зафиксировали на Закарпатье, где местные жители деревянными палками побили автомобиль военнослужащих, которые проводили мобилизационные мероприятия.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
