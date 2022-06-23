Скандал між Україною та Грузією та перекидання озброєння до Білорусі: новини за 22 червня

Між Україною та Грузією спалахнув скандал, Росія проводить перекидання озброєння до Білорусі, Фінляндія заявила про готовність воювати з РФ та назвала умову. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 21 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські військові за день кілька разів обстрілювали різні населені пункти Харківської області. В результаті 10 людей загинули, більше десяти-поранені.

За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей зазнали поранень.

Росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямок Тошківка-Золоте. Нині там тривають бої. Кремлівські найманці хочуть оточити українських військових.

Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджені декілька будівель міста, у тому числі школа. Поки відомо про одну загиблу людину.

Росія проводить перекидання озброєння до Білорусі. Вночі до Білорусі привезли нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300" та один ЗРПК "Панцир".

Між Україною та Грузією розгорівся скандал через вступ до ЄС: що відомо

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив українського нардепа та очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію у створенні перешкод на шляху Тбілісі до членства в ЄС. Як стверджує Гарібашвілі, нардеп Арахамія вимагав від США та Європи не давати Грузії статусу кандидата в члени Євросоюзу. Таку інформацію грузинський прем'єр нібито отримав від європейських та американських партнерів.

У відповідь на ці звинувачення український нардеп записав відеозвернення до грузинського народу. У ньому Арахамія заявив, що заяви прем'єра не відповідають дійсності, а Україна підтримує грузинський народ на шляху до ЄС.

Російські війська стратили журналіста Левіна в лісі під Києвом, - розслідування

Українського журналіста і фотографа Макса Левіна і його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили в лісі під Києвом. Ймовірно, їх допитували і катували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RSF "Репортери без кордонів".

Левіна і Чернишова вбили 13 березня, але тіла виявили тільки 1 квітня.

Туреччина заявляє про успішні переговори з РФ щодо розблокування портів України

Делегація Туреччини провела перемовини з російською стороною щодо розблокування українських портів для вивезення зерна. Після зустрічі в Анкарі заговорили про позитивні зрушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Вказано, що вчора до Росії вирушила військова делегація Міноборони Туреччини, щоб обговорити такі питання розблокування експорту українського зерна. Як пише видання, зустрічі військових делегацій на чолі з турецьким і російським генералами, призначеними в рамках "дипломатії червоної лінії" в Москві, "пройшли в конструктивній і дуже позитивній атмосфері".

ЄС попередив про небезпеку катастрофічного голоду через війну в Україні, - El País

Повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала проти неї Росія, загрожує низкою наслідків. Зокрема, небезпекою катастрофічного голоду і хвилею міграційної кризи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт європейських інститутів, який опублікувала газета El País.

Як пише видання, в ЄС попереджають, що наслідки війни в Україні ведуть до зростаючого ризику "катастрофічного масового голоду" в державах Північної Африки, який може призвести до "нових хвиль соціального протесту, внутрішнього переміщення та міграції до сусідніх регіонів і, можливо, до ЄС".

Фінляндія заявила про готовність воювати з Росією і назвала умову

Фінляндія десятиліттями готувалася до можливого російського нападу. Тож країна готова воювати, якщо це станеться. Про це заявив командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Тімо Ківінен.

"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні - ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації", - заявив Ківівен.

Над Україною панує циклон: де буде холодно і гримітимуть грози

Погода в Україні буде прохолодною і з грозами в четвер 23 червня, але вже з п'ятниці потеплішає до комфортних літніх градусів.

Прогноз і карти погоди з 23 по 27 червня - в матеріалі Styler.