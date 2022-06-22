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Між Україною та Грузією розгорівся скандал через вступ до ЄС: що відомо

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Київ, Середа 22 червня 2022 18:05
Між Україною та Грузією розгорівся скандал через вступ до ЄС: що відомо Колаж РБК-Україна: прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі та нардеп Давид Арахамія
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив українського нардепа та очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію у нібито створенні перешкод на шляху Тбілісі до членства в ЄС. Український нардеп назвав ці звинувачення фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" та Telegram-канал Арахамії.

Що сказав Гарібашвілі

Як стверджує Гарібашвілі, нардеп Арахамія нібито вимагав від США та Європи не давати Грузії статусу кандидата в члени Євросоюзу. Таку інформацію грузинський прем'єр нібито отримав від європейських та американських партнерів.

"Одним з головних ініціаторів, який в Європі та США наполегливо вимагав, щоб Грузія не отримала статус кандидата, був представник української влади, пан Арахамія. Вони практично висунули ультиматум ЄС про те, що якщо Грузія отримає статус кандидата, вони будуть дуже засмучені", - сказав Гарібашвілі.

Як відреагував Арахамія

У відповідь на ці звинувачення український нардеп записав відеозвернення до грузинського народу. У ньому Арахамія заявив, що заяви прем'єра не відповідають дійсності, а Україна підтримує грузинський народ на шляху до ЄС.

"По-перше, в Європі я не був. По-друге, в США я конкретно займався тим, що обгрунтовував концепцію, що пан Іванішвілі, який має маріонетковий уряд, підставляє грузинський народ, який хоче в Європу. Не звертайте, будь ласка, увагу на фейки прем'єр-міністра, який поширює недостовірну інформацію на замовлення олігарха", - сказав нардеп.

Що передувало скандалу

Минулого тижня Єврокомісія рекомендувала лідерам ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата на членство в Євросоюзі. А от Грузія не отримала такої рекомендації, оскільки має виконати додаткові умови.

Гарібашвілі відреагував на таке рішення Єврокомісії заявою про те, що він "не заздрить ні Україні, ні Молдові", оскільки ці країни, за його словами, отримають статус кандидата через війну та "складне становище".

Нагадаємо, у понеділок тисячі мешканців Тбілісі вийшли на мітинг на підтримку європейського прагнення Грузії. Президент Саломе Зурабішвілі підтримала мітингувальників.

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Україна Грузія Иракли Гарибашвили Давид Арахамія Вступ в ЄС
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