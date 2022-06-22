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Вночі Росія перекинула до Білорусі нову партію озброєння: що відомо

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Білорусь, Середа 22 червня 2022 12:50
Вночі Росія перекинула до Білорусі нову партію озброєння: що відомо Фото: зенітно-ракетний комплекс "С-300" (livejournal.com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія проводить перекидання озброєння до Білорусі. Вночі до Білорусі привезли нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300" та один ЗРПК "Панцир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Беларускі Гаюн.

Так, моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала нічний приліт в аеропорт Гомеля двох Іл-76МД ВКС РФ, імовірно з Пскова.

Перший із реєстраційним номером RF-76650 прилетів о 03:30 22 червня, а другий RA-78845 приземлився о 05:30.

"Літаки привезли до Білорусі не менше 16 ракет для зенітно-ракетних комплексів "С-300", а також, ймовірно, один ЗРПК "Панцир", - уточнюють у Telegram-каналі.

При цьому ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів.

"Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули в аеропорт Гомеля вчора, 21 червня, в районі 23:30. Показово, що коли тягачі проїжджали вул. Радянською в Гомелі, на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло", - констатують у моніторинговій групі. .

Після розвантаження, за даними моніторингової групи, о 06:25 та 08:00 літаки відлетіли до Пскова. А техніка в районі 08:30 покинула аеропорт і вирушила у напрямку Речиці трасою М10.

Як повідомлялося, на 22 червня в акваторії Чорного моря знаходяться три ворожі десантні кораблі. В українському командуванні оцінили загрозу їхньої висадки на півдні України.

Крім того, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Це становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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