Скандал между Украиной и Грузией и переброска вооружения в Беларусь: новости за 22 июня

Между Украиной и Грузией разгорелся скандал, Россия проводит переброску вооружения в Беларусь, Финляндия заявила о готовности воевать с РФ и назвала условие. Подробнее о том, что произошло в среду, 22 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Между Украиной и Грузией разгорелся скандал из-за вступления в ЕС: что известно

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил украинского нардепа и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в создании препятствий на пути Тбилиси к членству в ЕС. Как утверждает Гарибашвили, нардеп Арахамия требовал от США и Европы не давать Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. Такую информацию грузинский премьер якобы получил от европейских и американских партнеров.

В ответ на эти обвинения украинский нардеп записал видеообращение к грузинскому народу. В нем Арахамия заявил, что заявления премьера не соответствуют действительности, а Украина поддерживает грузинский народ на пути в ЕС.

Российские войска казнили журналиста Левина в лесу под Киевом, - расследование

Украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева российские солдаты казнили в лесу под Киевом. Вероятно, их допрашивали и пытали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RSF "Репортеры без границ".

Левина и Чернышова убили 13 марта, но тела обнаружили только 1 апреля.

Турция заявляет об успешных переговорах с РФ по разблокированию портов Украины

Делегация Турции провела переговоры с российской стороной по разблокированию украинских портов для вывоза зерна. После встречи в Анкаре заговорили о положительных сдвигах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Указано, что вчера в Россию отправилась военная делегация Минобороны Турции, чтобы обсудить такие вопросы,как разблокирования экспорта украинского зерна. Как пишет издание, встречи военных делегаций во главе с турецким и российским генералами, назначенными в рамках "дипломатии красной линии" в Москве "прошли в конструктивной и очень позитивной атмосфере".

ЕС предупредил об опасности катастрофического голода из-за войны в Украине, - El País

Полномасштабная война в Украине, которую развязала против нее Россия, грозит рядом последствий. В частности, опасностью катастрофического голода и волной миграционного кризиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет европейских институтов, который опубликовала газета El País.

Как пишет издание, в ЕС предупреждают, что последствия войны в Украине ведут к растущему риску "катастрофического массового голода" в государствах Северной Африки, который может привести к "новым волнам социального протеста, внутреннего перемещения и миграции в соседние регионы и, возможно, в ЕС".

Финляндия заявила о готовности воевать с Россией и назвала условие

Финляндия десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению. Поэтому страна готова воевать, если это все же произойдет. Об этом заявил командующий Силами обороны Финляндии, генерал Тимо Кивинен.

"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине - ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", - заявил Кививен.

Над Украиной царит циклон: где будет холодно и будут греметь грозы

Погода в Украине будет прохладной и с грозами в четверг 23 июня, но уже с пятницы потеплеет до комфортных летних градусов.

Прогноз и карты погоды с 23 по 27 июня - в материале Styler.