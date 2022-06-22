ЄС попередив про небезпеку катастрофічного голоду через війну в Україні, - El País

Повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала проти неї Росія, загрожує низкою наслідків. Зокрема, небезпекою катастрофічного голоду і хвилею міграційної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт європейських інститутів, який опублікувала газета El País.

Як пише видання, в ЄС попереджають, що наслідки війни в Україні ведуть до зростаючого ризику "катастрофічного масового голоду" в державах Північної Африки, який може призвести до "нових хвиль соціального протесту, внутрішнього переміщення та міграції до сусідніх регіонів і, можливо, до ЄС".

При цьому, у звіті вказано, що Іспанія та Італія можуть опинитися "на передовій" у разі міграційної кризи.

Так, у Брюсселі це пов'язують із блокуванням Росією українського зерна в портах та зростанням цін на енергоносії, якими шантажує РФ весь світ.

"Нестача зерна та інших основних сільськогосподарських продуктів разом зі зростанням цін на основні товари та продукти харчування призвести до серйозних економічних та соціальних криз", - йдеться у звіті.

Вказано, що ЄС має намір зосередити свою допомогу на державах, які найбільше постраждали через наслідки війни Росії проти України.

Нагадаємо, нещодавно Європейський союз виділив африканським країнам фінансову допомогу в розмірі 1,8 млрд євро на боротьбу з голодом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війну проти України вже відчули мільйони африканських сімей.

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