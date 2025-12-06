Скандал с нардепом Скороход и Украина в Стратегии нацбезопасности США: новости за 5 декабря

НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники

Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, которую, вероятно, возглавляла действующий народный депутат Анна Скороход, сообщили источники РБК-Украина.

Ее подозревают в вымогательстве взятки в размере 250 тысяч долларов. Взамен она обещала обеспечить санкции СНБО против определенной компании.

США внесли завершение войны в Украине в ключевые пункты Стратегии нацбезопасности

Соединенные Штаты представили новую Стратегию национальной безопасности, один из ключевых пунктов которой - это завершение войны в Украине.

Также США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении.

Словения закупит средства ПВО для Украины: Шмыгаль назвал сроки и сумму

Словения присоединится к программе PURL, и уже до конца года выделит около 43 млн евро на усиление ПВО Украины, рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, страны договорились изучать возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE.

Силы обороны нанесли новые удары по РФ: поразили НПЗ и морской порт

В ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.

Отмечается, что этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Четкие сроки, бонусы и отсрочка: Кабмин утвердил новые контракты для военных

Украинское правительство утвердило законопроект, который предусматривает новые контракты для военных с четкими сроками службы и бонусами.

Законопроект предусматривает контракты для солдатов, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и других.