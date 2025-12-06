Скандал с нардепом Скороход и Украина в Стратегии нацбезопасности США: новости за 5 декабря

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, которую могла организовать нардеп Анна Скороход. Тем временем США внесли Украину в свою Стратегию нацбезопасности.
Более детально о том, что произошло в пятницу, 5 декабря, - в материале РБК-Украина.
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, которую, вероятно, возглавляла действующий народный депутат Анна Скороход, сообщили источники РБК-Украина.
Ее подозревают в вымогательстве взятки в размере 250 тысяч долларов. Взамен она обещала обеспечить санкции СНБО против определенной компании.
США внесли завершение войны в Украине в ключевые пункты Стратегии нацбезопасности
Соединенные Штаты представили новую Стратегию национальной безопасности, один из ключевых пунктов которой - это завершение войны в Украине.
Также США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении.
Словения закупит средства ПВО для Украины: Шмыгаль назвал сроки и сумму
Словения присоединится к программе PURL, и уже до конца года выделит около 43 млн евро на усиление ПВО Украины, рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Кроме того, страны договорились изучать возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE.
Силы обороны нанесли новые удары по РФ: поразили НПЗ и морской порт
В ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.
Отмечается, что этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
Четкие сроки, бонусы и отсрочка: Кабмин утвердил новые контракты для военных
Украинское правительство утвердило законопроект, который предусматривает новые контракты для военных с четкими сроками службы и бонусами.
Законопроект предусматривает контракты для солдатов, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и других.