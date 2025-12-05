ua en ru
Словения закупит средства ПВО для Украины: Шмыгаль назвал сроки и сумму

Пятница 05 декабря 2025 12:58
Словения закупит средства ПВО для Украины: Шмыгаль назвал сроки и сумму Фото: Денис Шмыгаль и Борут Сайовиц (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Константин Широкун

Словения присоединится к программе PURL, и уже до конца года выделит около 43 млн евро на усиление ПВО Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Провел встречу в Киеве с Министром обороны Словении Борутом Сайовицем. Поблагодарил Словению за поддержку по всем важным направлениям, в частности за участие в инициативе PURL. Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм.

"Также отметил важность Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между нашими странами. Сфокусировались на путях развития нашего сотрудничества. Готовы делиться опытом по применению дронов-перехватчиков, deepstrike и других типов БПЛА", - добавил министр обороны Украины.

Кроме того, главы оборонных ведомств договорились изучать возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE, а также в рамках "датской модели".

"Также обсудили возможность предоставления тренировочного вооружения для подготовки украинских воинов. Другой вопрос - направление российских замороженных активов на поддержку украинской обороны", - отметил Шмыгаль.

Как работает программа PURL

Напомним, 14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

18 сентября первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

За два месяца после запуска программы ее финансирование составило 2,1 млрд долларов, а на 25 ноября поддержка превысила 3 млрд долларов от почти 20 стран.

Подробнее о программе PURL - в материале РБК-Украина.

