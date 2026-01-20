Скандал с бронированием: политтехнолог Петров уволился из военного мемориала

Политтехнолог и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров больше не работает в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ГУ "НВМК" в Facebook.
Украинцам рассказали, что Владимир Петров занимал должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий ГУ "НВМК".
Согласно информации, предоставленной госучреждением, во вторник - 20 января 2026 года - он был уволен с должности:
В НВМК подчеркнули, что увольнение:
"Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" действует в соответствии с действующим законодательством Украины и готово к диалогу", - подытожили в пресс-службе НВМК.
12 января 2026 года народный депутат Ярослав Железняк (от фракции "Голос") обнародовал на своем YouTube-канале "Железный нардеп" информацию, будто бы политтехнолог, основатель и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров:
Такую ситуацию нардеп назвал примером "фейкового бронирования" для приближенных к власти лиц (что дискредитирует саму идею мемориального кладбища, где должны покоиться герои).
После этого Верховная Рада вызвала (со второй попытки) министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову - для доклада по вопросам возможных нарушений правил бронирования от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище".
16 января глава Министерства по делам ветеранов Украины, отвечая на вопросы народных депутатов в парламенте, сообщила, что по факту возможного "несоблюдения законодательства в сфере бронирования" в ГУ "НВМК" начали служебное расследование.
18 января в пресс-службе НВМК в Facebook разъяснили, что "кадровые решения о принятии работников в штат" государственного учреждения:
В ГУ "НВМК" отметили также, что всегда открыты "к профессиональному и конструктивному диалогу".
Утром вторника, 20 января, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отреагировала на "публичное обсуждение ситуации вокруг ГУ "НВМК" в своем Facebook.
Она напомнила, что Министерство по делам ветеранов Украины начало служебное расследование в отношении руководства НВМК.
"В частности по вопросам возможного неправомерного бронирования", - уточнила чиновница.
Калмыкова отметила, что кадровые решения и их оформление - это юридические процедуры, которые:
"Петров подал заявление об увольнении и уволен директором ГУ "НВМК",- подтвердила представительница правительства.
Она добавила, что "именно с этих позиций" министерство реагирует "на каждую чувствительную ситуацию - сдержанно, по сути и исключительно в правовом поле".
"Для меня лично и Министерства принципиальными являются ценности ответственности, прозрачности и уважения, а любые действия и лица, которые могут дискредитировать память павших Защитников и Защитниц Украины или подрывать доверие к государственным институтам неприемлемы", - подчеркнула Калмыкова.
Кроме того, она сообщила:
"Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, мной принято решение о введении дополнительных мониторинговых механизмов", - поделилась министр.
Она объяснила, что речь идет, в частности, о "регулярном информировании руководителями подчиненных министерству учреждений об их кадровых решениях".
"Мы также слышим справедливый общественный запрос насчет трудоустройства ветеранов. И этот приоритет является принципиальным для Министерства. В Минветеранов более 40% сотрудников - ветераны или члены их семей", - рассказала Калмыкова.
В заключение министр сообщила, что:
При этом трое работников являются ветеранами, в том числе двое - с инвалидностью вследствие войны.
"НВМК продолжает добор персонала и отдает предпочтение людям с военным опытом. По состоянию на сегодня продолжается отбор на более чем 100 должностей. Вакансии размещены на платформах Lobby X, Jooble и "Карьера Ветерана", - подытожила руководительница Минветеранов.
