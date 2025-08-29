На Национальном мемориальном кладбище под Киевом начали первые захоронения (фото)
Сегодня в Мархаловке Киевской области состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.
На Национальном мемориальном военном кладбище состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования павших Героев, имена которых пока не установлены.
Это первые захоронения на территории мемориала. На отдельном месте на территории кладбища - сектор захоронений неизвестных защитников и защитниц.
Среди присутствующих на открытии кладбища был президент Владимир Зеленский, спикер ВРУ Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и другие.
Что известно о Национальном мемориальном кладбище
Идея создания национального мемориала давняя, в то же время реализация замысла нашла фактическую реализацию в 2021 году, когда Верховной Радой Украины на законодательном уровне был утвержден военный церемониал.
В октябре 2022 года было создано государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище", а в августе 2023-го была окончательно выбрана локация, хотя споры по этому поводу до сих пор продолжаются.
Уже в августе 2024 года начались строительные работы первой очереди. До мая 2025 года была организована система секторов почетных захоронений (до 6 000 мест из будущих 120 тысяч), возведены два колумбария, обустроена стоянка, проложены инженерные сети, построена дорожная развязка и подъездная дорога.
Сейчас строительство первой очереди продолжается: уже заложен фундамент для админздания и Дома траура, сооружается хозяйственный блок, Центральная площадь с Мемориальным садом, входные ворота, зоны отдыха и благоустройство территории. Это вторая очередь строительства, завершение которой запланировано на 2026 год.
Захоронения на Национальном мемориальном кладбище
Особенностью Национального военного мемориального кладбища является унификация и стандартизация захоронений. Все они будут иметь единый вид и расположение.
Сначала устанавливается временное надгробное сооружение, созданное по мотивам казацких крестов XV-XVI века. Через год, после естественной осадки почвы, на его месте будет ставиться постоянное надгробие - в виде казацкого креста или прямоугольной таблички, которая выбирается семьей погибшего.
Это принципиально отличает военное кладбище от гражданского.
Как блокировалось строительство военного кладбища
Строительство Национального военного мемориального кладбища несколько раз останавливалось из-за споров о месте.
Сначала его планировали разместить на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Против выступили экологические организации, ведь территория имеет заповедный статус и там запрещены любые строительные работы. После протестов от этой идеи отказались.
Следующим вариантом стала Быковня, но и здесь возникли проблемы. Рядом расположены захоронения жертв сталинских репрессий, и была угроза, что во время работ обнаружат новые могилы. Это могло бы остановить строительство на годы, а после учета охранных и санитарных зон площадь для захоронений сокращалась до 50 гектаров, что не соответствовало масштабам запланированного мемориала.
В 2024 году правительство выбрало новую локацию - лес возле села Мархалевка на Киевщине. Но и здесь решение вызвало волну протестов. Местные жители и активисты выступили против вырубки деревьев, часть людей блокировала подъезды и технику подрядчика. Полиция неоднократно вмешивалась, чтобы возобновить работы.
Из-за этих протестов потеряно оптимальное время для строительства, и первые захоронения, которые планировали на вторую половину 2024 года, пришлось отложить.