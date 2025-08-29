На Национальном мемориальном кладбище под Киевом начали первые захоронения (фото)

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

На Национальном мемориальном военном кладбище состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования павших Героев, имена которых пока не установлены.

Это первые захоронения на территории мемориала. На отдельном месте на территории кладбища - сектор захоронений неизвестных защитников и защитниц.

Среди присутствующих на открытии кладбища был президент Владимир Зеленский, спикер ВРУ Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и другие.

Фото: открытие Национального мемориального кладбища под Киевом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о Национальном мемориальном кладбище

Идея создания национального мемориала давняя, в то же время реализация замысла нашла фактическую реализацию в 2021 году, когда Верховной Радой Украины на законодательном уровне был утвержден военный церемониал.

В октябре 2022 года было создано государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище", а в августе 2023-го была окончательно выбрана локация, хотя споры по этому поводу до сих пор продолжаются.

Уже в августе 2024 года начались строительные работы первой очереди. До мая 2025 года была организована система секторов почетных захоронений (до 6 000 мест из будущих 120 тысяч), возведены два колумбария, обустроена стоянка, проложены инженерные сети, построена дорожная развязка и подъездная дорога.

Сейчас строительство первой очереди продолжается: уже заложен фундамент для админздания и Дома траура, сооружается хозяйственный блок, Центральная площадь с Мемориальным садом, входные ворота, зоны отдыха и благоустройство территории. Это вторая очередь строительства, завершение которой запланировано на 2026 год.

Захоронения на Национальном мемориальном кладбище

Особенностью Национального военного мемориального кладбища является унификация и стандартизация захоронений. Все они будут иметь единый вид и расположение.

Сначала устанавливается временное надгробное сооружение, созданное по мотивам казацких крестов XV-XVI века. Через год, после естественной осадки почвы, на его месте будет ставиться постоянное надгробие - в виде казацкого креста или прямоугольной таблички, которая выбирается семьей погибшего.

Это принципиально отличает военное кладбище от гражданского.