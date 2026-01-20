Скандал із бронюванням: політтехнолог Петров звільнився з військового меморіалу

Політтехнолог і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров більше не працює у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ДУ "НВМК" у Facebook.
Українцям розповіли, що Володимир Петров обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК".
Згідно з інформацією, наданою держустановою, у вівторок - 20 січня 2026 року - він був звільнений з посади:
У НВМК наголосили, що звільнення:
"Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" діє відповідно до чинного законодавства України та готова до діалогу", - підсумували у прес-службі НВМК.
12 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк (від фракції "Голос") оприлюднив на своєму YouTube-каналі "Залізний нардеп" інформацію, буцімто політтехнолог, засновник і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров:
Таку ситуацію нардеп назвав прикладом "фейкового бронювання" для наближених до влади осіб (що дискредитує саму ідею меморіального кладовища, де мають спочивати герої).
Після цього Верховна Рада викликала (з другої спроби) міністра у справах ветеранів Наталю Калмикову - для доповіді з питань можливих порушень правил бронювання від мобілізації в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище".
16 січня очільниця Міністерства у справах ветеранів України, відповідаючи на запитання народних депутатів у парламенті, повідомила, що за фактом можливого "недотримання законодавства у сфері бронювання" у ДУ "НВМК" розпочали службове розслідування.
18 січня у прес-службі НВМК у Facebook роз'яснили, що "кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату" державної установи:
У ДУ "НВМК" наголосили також, що завжди відкриті "до фахового та конструктивного діалогу".
Зранку вівторка, 20 січня, міністр у справах ветеранів Наталя Калмикова відреагувала на "публічне обговорення ситуації навколо ДУ "НВМК" у своєму Facebook.
Вона нагадала, що Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК.
"Зокрема з питань можливого неправомірного бронювання", - уточнила посадовиця.
Калмикова зауважила, що кадрові рішення та їх оформлення - це юридичні процедури, які:
"Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ "НВМК", - підтвердила представниця уряду.
Вона додала, що "саме з цих позицій" міністерство реагує "на кожну чутливу ситуацію - стримано, по суті та виключно в правовому полі".
"Для мене особисто та Міністерства принциповими є цінності відповідальності, прозорості та поваги, а будь-які дії та особи, які можуть дискредитувати пам'ять полеглих Захисників і Захисниць України або підривати довіру до державних інституцій є неприйнятними", - наголосила Калмикова.
Крім того, вона повідомила:
"Щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому, мною ухвалено рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів", - поділилась міністр.
Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про "регулярне інформування керівниками підпорядкованих міністерству установ щодо їхніх кадрових рішень".
"Ми також чуємо справедливий суспільний запит щодо працевлаштування ветеранів. І цей пріоритет є принциповим для Міністерства. У Мінветеранів понад 40% співробітників - ветерани або члени їхніх родин", - розповіла Калмикова.
Насамкінець міністр повідомила, що:
При цьому троє працівників є ветеранами, зокрема двоє - з інвалідністю внаслідок війни.
"НВМК продовжує добір персоналу та надає перевагу людям із військовим досвідом. Станом на сьогодні триває добір на понад 100 посад. Вакансії розміщені на платформах Lobby X, Jooble та "Кар'єра Ветерана", - підсумувала очільниця Мінветеранів.
