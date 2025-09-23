Милитарная эстетика: что стало "лицом" главного военного кладбища Украины
Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) - это объемно-пространственный инженерно-инфраструктурный объект площадью более 100 гектаров.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный архитектор проекта НВМК Сергей Дербин.
Главный принцип, заложенный в проект НВМК
"Когда мы говорим о проектировании объемно-пространственных решений, мы не можем относиться к ним так же, как к разработке дизайна, например, блокнота. Ведь для того, чтобы военный блокнот отличался от обычного, единственное, что можно сделать, - добавить на него военный логотип. И даже это не всегда возможно", - поделился эксперт.
Он подчеркнул, что архитектура - совсем другая плоскость, которая "подчиняется другим принципам".
Дербин сообщил, что главный принцип, заложенный в этот объект, - это четкость и строгость линий генерального плана, которые олицетворяют:
- военную дисциплину;
- регулярность;
- организованность.
"Именно поэтому в объекте нет художественных "плавающих" линий - все решено строго и четко, как в армии", - отметил архитектор.
"Четкие линии" на НВМК (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Что является "главным лицом" мемориала
По словам Дербина, "главным лицом" этого мемориала являются надгробные сооружения.
"Они имеют одинаковую форму, и именно унифицированные намогильные сооружения являются признаком военного кладбища", - рассказал он.
Эксперт отметил, что это - ключевой ответ на вопрос: "Как понять, что объект является военным?".
"Именно благодаря унификации погребальных форм", - подчеркнул он.
Почему решили использовать "казацкие кресты"
Дербин сообщил, что форма так называемых казацких крестов была использована потому, что "именно казацкая эпоха в Украине ассоциируется с военной славой, достижениями и победами".
"Образ казацкого креста естественно погружает нас в милитаристскую эстетику. Главный маркер в этом объекте - именно надгробные сооружения. Они все одинаковые. И такая унификация возможна только на военном кладбище", - считает специалист.
Он добавил, что это - не попытка подчеркнуть "военность" с помощью декоративных символов, (как это часто случается тогда, когда готовое здание, созданное под другие функции, пытаются переделать на военный объект и просто добавляют картуши или логотипы).
Стилизованные казацкие кресты на НВМК (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
"Мы же создали кладбище с нуля. И оно в каждой своей линии говорит о военной идентичности", - поделился архитектор.
Он добавил, что этот объект "изначально создан, как военный".
"Он симметричный, светлый. С центральными аллеями. Построен на тех архитектурных приемах, которые присущи именно мемориальной военной архитектуре. Поэтому ему не нужны никакие дополнительные "объяснения", чтобы понять его сущность: это военный некрополь", - рассказал эксперт.
По его мнению, "пространственно-архитектурный язык комплекса сам идентифицирует его как военный некрополь".
"Белый казацкий крест в сочетании с унификацией и одинаковостью надгробных сооружений формирует четкий визуальный код, который ассоциируется исключительно с военной мемориальной архитектурой", - подчеркнул Дербин.
В завершение он отметил, что НВМК "в своем объеме и является частью того, что в будущем будет ассоциироваться с военной айдентикой".
"Это, по сути, готовая инфраструктура памяти на десятки лет для будущих поколений. Он сам и является военным символом", - подытожил архитектор.
Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) - общенациональное место чествования и увековечения памяти погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
Идея создания НВМК нацелена на создание целостного и уникального мемориального комплекса, который реализует фундаментальные основы государственной политики в этой сфере.
18 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11271, призванный урегулировать ряд важных вопросов по осуществлению почетного военного погребального ритуала на Национальном военном мемориальном кладбище.
