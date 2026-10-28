RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Скандал вокруг года УПА во Львовской области: глава ОВА обратился к польскому маршалку

22:04 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Максим Козицкий (t me kozytskyy_maksym_official)

Решение Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА в регионе до сих пор не вступило в силу из-за отсутствия подписи руководителя области.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в письме к маршалку Силезского воеводства Войцеху Салуге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Он отметил, что соответствующее решение областного совета не было подписано и не вступило в силу. Козицкий также отметил необходимость учитывать международный контекст при принятии подобных инициатив.

"Хочу сообщить, что постановление Львовского областного совета, о котором идет речь в вашем письме, до сих пор не было подписано и не вступило в силу. Я убежден, что решения органов власти на всех уровнях должны учитывать интересы внешней политики Украины и добрососедские отношения с Республикой Польшей", - написал глава ОВА.

Чувствительность исторической памяти и диалог

Козицкий подчеркнул, что полностью осознает чувствительность вопросов исторической памяти обоих народов. По его словам, такие темы обсуждаются в атмосфере взаимного уважения, открытости и готовности к взаимопониманию.

Кроме того, глава ОВА отметил важность многолетнего партнерства с Силезским воеводством. Он выразил благодарность за поддержку Украины, помощь жителям Львовщины и приют для украинцев во время войны.

Напомним, 20 октября Львовский облсовет объявил 2027-й "годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича".

Решение вызвало резкую реакцию Варшавы: премьер Польши Дональд Туск заявил, что оно раздражает поляков и вредит интересам Украины, а Польша готовится объявить нежелательным лицом автора инициативы Святослава Шеремету.

Отметим, министр иностранных дел Андрей Сибига назвал решение облсовета контрпродуктивным. Заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий рассказал, что в Офисе президента заверили Варшаву, что решение не вступит в силу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаЛьвовская областьУПА