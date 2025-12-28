Сызрань атакуют неизвестные дроны: раздаются взрывы, один из районов без света

Город Сызрань Самарской области под атакой неизвестных дронов с вечера 27 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Жители Сызрани жаловались в местных пабликах еще до полуночи 28 декабря на громкие взрывы в городе. Их было слышно в центральной и южной частях города.
Также горожане сообщали о сирене воздушной тревоги.
В то же время в самарском аэропорту "Курумоч" объявили план "Ковер" - аэропорт не выпускает и не принимает самолеты.
Впоследствии в тех же пабликах начали появляться видео попадания, вероятно, по подстанции.
Местные жители начали жаловаться на отсутствие света и теплоснабжения.
Также была озвучена информация о возможном попадании в местный НПЗ.
Напомним, в ночь на 5 декабря стало известно об атаке на Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. Судя по кадрам, в районе объекта был пожар.
Той же ночью ряд пабликов начал писать, что неизвестные дроны атаковали Темрюк Краснодарского Края РФ. В частности, под удар попал морской порт, в результате чего в районе объекта возник пожар.
Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.
Перед тем 22 ноября дроны неизвестного происхождения атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" мощностью 8,5 млн тонн в год.
До этого его атаковали в августе, после чего он временно прекращал работу.
Сызранский завод является одним из крупнейших российских НПЗ. Так, в прошлом году завод произвел 800 тысяч тонн бензина, 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута.