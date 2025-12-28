UA

Сизрань атакують невідомі дрони: лунають вибухи, один з районів без світла

Ілюстративне фото: працівник МНС Росії (РосЗМІ)
Автор: Марина Балабан

Місто Сизрань Самарської області під атакою невідомих дронів з вечора 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Мешканці Сизрані скаржились у місцевих пабліках ще до опівночі 28 грудня на гучні вибухи у місті. Їх було чутно в центральній та південній частинах міста.

Також містяни повідомляли про сирену повітряної тривоги.

У той же час в самарському аеропорту "Курумоч" оголосили план "Ковер" - летовище не випускає та не приймає літаки.  

Згодом у тих же пабліках почали з'являтись відео влучання, ймовірно, по підстанції. 

 

Місцеві мешканці почали скаржитись на відсутність світла та теплопостачання. 

Також була озвучена інформація про можливе влучання в місцевий НПЗ. 

 

Атаки на Сизранський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня стало відомо про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Судячи з кадрів, у районі об'єкта була пожежа.

Тієї ж ночі низка пабліків почала писати, що невідомі дрони атакували Темрюк Краснодарського Краю РФ. Зокрема, під удар потрапив морський порт, унаслідок чого в районі об'єкта виникла пожежа.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.

Перед тим 22 листопада дрони невідомого походження атакували Сизранський нафтопереробний завод "Роснефти" потужністю 8,5 млн тонн на рік.

До цього його атакували в серпні, після чого він тимчасово припиняв роботу.

Сизранський завод є одним з найбільших російських НПЗ. Так, минулого року завод виробив 800 тисяч тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного пального та 700 тисяч тонн мазуту.

