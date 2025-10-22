Сийярто нашел "виновников" вероятного срыва саммита Трампа и Путина

Венгерский министр заявил, что с момента объявления о проведении Будапештского саммита мира "было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы предотвратить его проведение".

По его словам, именно "провоенная политическая элита" и ее СМИ всегда действуют подобным образом перед событиями, которые могут оказаться решающими в вопросах войны и мира.

Сийярто отметил, что такая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета или принятием решений по санкциям и Европейскому фонду мира.

"На этот раз не будет иначе. Пока саммит (Трампа и Путина - ред.) действительно не состоится, ожидайте волны утечек информации, фейковых новостей и заявлений, которые утверждают, что его не будет", - подытожил глава МИД Венгрии.