Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сийярто нашел "виновников" вероятного срыва саммита Трампа и Путина

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr.com photos )
Автор: Маловичко Юлия

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил так называемую "провоенную политическую элиту" и подконтрольные ей медиа в попытках сорвать встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сийярто в сети Х.

Венгерский министр заявил, что с момента объявления о проведении Будапештского саммита мира "было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы предотвратить его проведение".

По его словам, именно "провоенная политическая элита" и ее СМИ всегда действуют подобным образом перед событиями, которые могут оказаться решающими в вопросах войны и мира.

Сийярто отметил, что такая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета или принятием решений по санкциям и Европейскому фонду мира.

"На этот раз не будет иначе. Пока саммит (Трампа и Путина - ред.) действительно не состоится, ожидайте волны утечек информации, фейковых новостей и заявлений, которые утверждают, что его не будет", - подытожил глава МИД Венгрии.

Встреча Трампа с Путиным в Будапеште

Недавно президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште.

Однако со временем Кремль начал искать отговорки, чтобы только не идти на переговоры, выдвигая свои условия и объяснения.

Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе России от перемирия, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

Президент Владимир Зеленский накануне назвал причины такого поведения представителей РФ и добавил, что Москва начала отходить от дипломатии, как только США ослабили риторику, в частности, касательно дальнобойных ракет Tomahawk.

Как писало РБК-Украина 22 октября, Трамп заявил, что он еще не принял решение о встрече с Путиным. Однако сообщит о планах через 2 дня.

ВенгрияВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине