Сійярто знайшов "винуватців" ймовірного зриву саміту Трампа та Путіна

Угорський міністр заявив, що від моменту оголошення про проведення Будапештського саміту миру "було очевидно, що багато хто зробить усе можливе, аби запобігти його проведенню".

За його словами, саме "провоєнна політична еліта" та її ЗМІ завжди діють подібним чином перед подіями, які можуть виявитися вирішальними у питаннях війни та миру.

Сійярто зазначив, що така ситуація повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради або ухваленням рішень щодо санкцій та Європейського фонду миру.

"Цього разу не буде інакше. Поки саміт (Трампа й Путіна - ред.) дійсно не відбудеться, очікуйте хвилі витоків інформації, фейкових новин і заяв, які стверджують, що його не буде", - підсумував глава МЗС Угорщини.