Сийярто полетит в Вашингтон на фоне планов Трампа и Путина встретиться в Венгрии

Вашингтон, Понедельник 20 октября 2025 18:02
Сийярто полетит в Вашингтон на фоне планов Трампа и Путина встретиться в Венгрии Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr by institut_ire)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на этой неделе посетит Вашингтон с рабочим визитом.

Как передает РБК-Украина, заявление главы венгерского МИД приводит Reuters.

По словам Сийярто, он посетит Вашингтон завтра, 21 октября.

При этом министр не уточнил, с кем именно он встретиться во время визита.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели очередной телефонный разговор. В частности, они обсуждали возможность завершения войны России против Украины.

По итогам звонка Трамп рассказал, что он снова встретится с главой Кремля, но на этот раз в Будапеште.

Стоит заметить, что предыдущая встреча Трампа и Путина фактически провалилась. Американский лидер хотел договориться о саммите при участии президента Украины Владимира Зеленского, но российский диктатор не захотел такой встречи.

Теперь глава Кремля захотел встретиться с президентом США на фоне обсуждений в Вашингтоне передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

По данным источников The Washington Post, во время переговоров с Трампом Путин якобы намекнул на готовность вывести своих солдат из Запорожской и Херсонской областей, но при условии, что украинские воины выйдут из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на такие слухи подчеркнул, что никто не будет дарить России Донецкую область.

К слову, Зеленский, комментируя планы Трампа и Путина встретиться в Будапеште, отмечал, что премьер Венгрии Виктор Орбан вряд ли сделает что-то положительное для Украины. При этом он предупредил, что повторение Будапештского меморандума точно не будет чем-то положительным для Украины.

