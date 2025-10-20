ua en ru
Головна » Новини » Політика

Сійярто полетить до Вашингтона на тлі планів Трампа і Путіна зустрітися в Угорщині

Вашингтон, Понеділок 20 жовтня 2025 18:02
Сійярто полетить до Вашингтона на тлі планів Трампа і Путіна зустрітися в Угорщині Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (flickr by institut_ire)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня відвідає Вашингтон із робочим візитом.

Як передає РБК-Україна, заяву глави угорського МЗС наводить Reuters.

За словами Сійярто, він відвідає Вашингтон завтра, 21 жовтня.

При цьому міністр не уточнив, з ким саме він зустрінеться під час візиту.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели чергову телефонну розмову. Зокрема, вони обговорювали можливість завершення війни Росії проти України.

За підсумками дзвінка Трамп розповів, що він знову зустрінеться з головою Кремля, але цього разу в Будапешті.

Варто зауважити, що попередня зустріч Трампа і Путіна фактично провалилася. Американський лідер хотів домовитися про саміт за участю президента України Володимира Зеленського, але російський диктатор не захотів такої зустрічі.

Тепер глава Кремля захотів зустрітися з президентом США на тлі обговорень у Вашингтоні передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

За даними джерел The Washington Post, під час переговорів із Трампом Путін нібито натякнув на готовність вивести своїх солдатів із Запорізької та Херсонської областей, але за умови, що українські воїни вийдуть із Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на такі чутки наголосив, що ніхто не даруватиме Росії Донецьку область.

До речі, Зеленський, коментуючи плани Трампа та Путіна зустрітися у Будапешті, зазначав, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан навряд чи зробить щось позитивне для України. При цьому він попередив, що повторення Будапештського меморандуму точно не буде позитивним для України.

