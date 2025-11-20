ua en ru
Сийярто после коррупционного скандала в Украине требует не давать Киеву денег

Венгрия, Четверг 20 ноября 2025 12:40
UA EN RU
Сийярто после коррупционного скандала в Украине требует не давать Киеву денег Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Flickr)
Автор: Антон Корж

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который подозревается в симпатиях к России, требует от Европейского Союза не предоставлять Украине финансовую помощь после коррупционного скандала с хищениями в "Энергоатоме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности член правительства Венгрии, который считается одним из самых коррумпированных в Европе, заявил, что ЕС должен "прекратить" предоставлять деньги Украине, поскольку там "коррумпированная система" и "военная мафия".

"В Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а потом президент Европейской комиссии... вместо того, чтобы остановить платежи и требовать немедленного финансового очищения, она хочет прислать Украине еще 100 миллиардов. Это безумие", - поплакался Сийярто прессе.

При этом Украина уже приняла ряд решительных мер после скандала с хищениями 100 млн долларов в государственном ядерном агентстве. Двух украинских министров отправили в отставку, ведутся многочисленные расследования. Однако для пророссийского венгерского министра это, похоже, не аргумент.

"Время не на стороне Украины. Иллюзия - утверждать, что время на стороне Украины", - заявил он.

Операция "Мидас" и скандал

Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". В ней были замешаны бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского - Тимур Миндич, два министра, ряд других должностных лиц.

19 ноября Германа Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности 323 голосами из-за коррупционного скандала. В тот же день отправили в отставку министра энергетики Светлану Гринчук.

Больше об операции "Мидас" по коррупции в энергетике - в отдельном материале РБК-Украина. Кроме этого, мы писали о том, как дальше могут разворачиваться события "Миндич-гейта", и какими могут быть последствия для Украины и Зеленского.

Украина Коррупция Венгрия Евросоюз
