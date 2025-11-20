Сийярто после коррупционного скандала в Украине требует не давать Киеву денег

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который подозревается в симпатиях к России, требует от Европейского Союза не предоставлять Украине финансовую помощь после коррупционного скандала с хищениями в "Энергоатоме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности член правительства Венгрии, который считается одним из самых коррумпированных в Европе, заявил, что ЕС должен "прекратить" предоставлять деньги Украине, поскольку там "коррумпированная система" и "военная мафия".

"В Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а потом президент Европейской комиссии... вместо того, чтобы остановить платежи и требовать немедленного финансового очищения, она хочет прислать Украине еще 100 миллиардов. Это безумие", - поплакался Сийярто прессе.

При этом Украина уже приняла ряд решительных мер после скандала с хищениями 100 млн долларов в государственном ядерном агентстве. Двух украинских министров отправили в отставку, ведутся многочисленные расследования. Однако для пророссийского венгерского министра это, похоже, не аргумент.