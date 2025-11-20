ua en ru
Сійярто після корупційного скандалу в Україні вимагає не давати Києву грошей

Угорщина, Четвер 20 листопада 2025 12:40
Сійярто після корупційного скандалу в Україні вимагає не давати Києву грошей Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Flickr)
Автор: Антон Корж

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який підозрюється у симпатіях до Росії, вимагає від Європейського Союзу не надавати Україні фінансову допомогу після корупційного скандалу із розкраданням в "Енергоатомі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема член уряду Угорщини, який вважається одним з найбільш корумпованих у Європі, заявив, що ЄС повинен "припинити" надавати гроші Україні, оскільки там "корумпована система" та "військова мафія".

"В Україні діє військова мафія, корумпована система, а потім президент Європейської комісії... замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля", - поплакався Сійярто пресі.

При цьому Україна вже вжила низку рішучих заходів після скандалу з розкраданнями 100 млн доларів в державному ядерному агентстві. Двох українських міністрів відправили у відставку, ведуться численні розслідування. Проте для проросійського угорського міністра це, схоже, не аргумент.

"Час не на боці України. Ілюзія - стверджувати, що час на боці України", - заявив він.

Операція "Мідас" та скандал

Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". В ній були замішані колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського - Тимур Міндіч, два міністри, низка інших посадовців.

19 листопада Германа Галущенко, якого раніше відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції, звільнили з посади 323 голосами через корупційний скандал. В той же день відправили у відставку міністра енергетики Світлану Грінчук.

Більше про операцію "Мідас" щодо корупції в енергетиці - в окремому матеріалі РБК-Україна. Окрім цього, ми писали про те, як далі можуть розгортатися події "Міндіч-гейту", та якими можуть бути наслідки для України та Зеленського.

