Сійярто після корупційного скандалу в Україні вимагає не давати Києву грошей

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який підозрюється у симпатіях до Росії, вимагає від Європейського Союзу не надавати Україні фінансову допомогу після корупційного скандалу із розкраданням в "Енергоатомі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема член уряду Угорщини, який вважається одним з найбільш корумпованих у Європі, заявив, що ЄС повинен "припинити" надавати гроші Україні, оскільки там "корумпована система" та "військова мафія".

"В Україні діє військова мафія, корумпована система, а потім президент Європейської комісії... замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля", - поплакався Сійярто пресі.

При цьому Україна вже вжила низку рішучих заходів після скандалу з розкраданнями 100 млн доларів в державному ядерному агентстві. Двох українських міністрів відправили у відставку, ведуться численні розслідування. Проте для проросійського угорського міністра це, схоже, не аргумент.