ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский о визите венгерской "делегации": неизвестно, что они здесь делают

19:09 11.03.2026 Ср
2 мин
Зеленский также сделал заявление по поводу возможного восстановления "Дружбы" - с этим есть проблемы
aimg Антон Корж
Зеленский о визите венгерской "делегации": неизвестно, что они здесь делают Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)

Цели пребывания венгерской "делегации" в Украине, которая якобы прибыла для переговоров по нефтепроводу "Дружба", пока неизвестны. Этот визит характеризуют как частный.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий СМИ перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клёкнер.

Читайте также: Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС

Отвечая на вопрос о пребывании представителей Венгрии в Киеве, глава государства подчеркнул, что не имеет официальной информации о цели их визита.

"А что делает здесь делегация, мне неизвестно. В Министерстве иностранных дел мне сказали, что приехали люди. Они охарактеризовали это как частную поездку", - отметил Зеленский.

Вопрос восстановления "Дружбы"

В то же время президент подтвердил, что руководство Евросоюза, в частности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта, заинтересовано в восстановлении работы нефтепровода. Сейчас Украина должна предоставить ЕС конкретные технические сроки.

По словам Зеленского, НАК "Нафтогаз" сейчас занимается расчетами. Предварительно, на восстановление только технической возможности прокачки нефти понадобится от полутора до двух месяцев.

"Но мы должны знать, что это восстановится только возможность (поставки нефти по трубопроводу, - ред.). Это мы не говорим о восстановлении из резервуаров, если восстанавливать также то, что было разрушено ракетами, там самый большой резервуар в Центральной Европе", - подчеркнул президент.

Венгры приехали в Украину говорить о "Дружбе"

Напомним, 11 марта госсекретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что направляется в Киев. Кроме него, в Украину отправились специалист нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка.

По словам Чепека, венгерская делегация отправилась в Украину с целью проведения переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба", а также проверки его состояния.

Однако в МИД Украины отметили, что граждане Венгрии, которые приехали в Украину якобы для переговоров по нефтепроводу "Дружба", не имеют статуса делегации и запланированных официальных встреч.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина Венгрия
Новости
Обещанные во время "Рамштайна" ракеты для Patriot уже в Украине, - Зеленский
Обещанные во время "Рамштайна" ракеты для Patriot уже в Украине, - Зеленский
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко