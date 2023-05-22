Ситуация крайне уязвима: в МАГАТЭ отреагировали на блекаут ЗАЭС и подготовили план безопасности

"Украинская АЭС сегодня утром потеряла всю внешнюю электроэнергию в седьмой раз за время конфликта, что заставило ее полагаться на аварийные дизельные генераторы; ситуация с ядерной безопасностью на станции чрезвычайно уязвима. Мы должны согласиться защитить станцию сейчас; эта ситуация не может продолжаться", - написал Гросси.

Ситуация на Запорожской АЭС

Сегодня станция была полностью обесточена из-за ночной атаки россиян. Если не удастся восстановить внешнее питание ЗАЭС в течение десяти дней, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Отметим, что весной 2022 года станцию захватили оккупанты, ее контролирует российская компания "Росатом", но на станции продолжает работать украинский персонал.

Добавим, что захватчики усиливают милитаризацию ЗАЭС, роют вокруг нее траншеи и окопы.

Новый план безопасности для Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет представить новый план безопасности Запорожской АЭС в Совбезе ООН ориентировочно 30 мая.

По словам двух дипломатов, знакомых с переговорами, план Гросси включает в себя пять принципов:

запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на ЗАЭС;

запрет стрелять со станции и в ее сторону, включая запрет нападать на персонал на площадке;

защита всех систем безопасности на предприятии;

защита всех наружных линий электропередач;

мониторинг соблюдения вышеперечисленных принципов.

Да, этот план менее амбициозен, чем начальные попытки Гросси создать полноценную защитную зону вокруг АЭС, но эксперты по атомной энергетике утверждают, что он все еще может улучшить нестабильную ситуацию.

Спикер МАГАТЭ заявил, что Гросси продолжает интенсивные переговоры со всеми привлеченными сторонами по обеспечению защиты Запорожской АЭС. Он также поддерживает тесные контакты с членами Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что Гросси уже якобы заручился поддержкой России, но позиция Украины неизвестна.

Один из европейских дипломатов считает, что шансы на утверждение плана и выступление директора МАГАТЭ в Совбезе составляют 50 на 50.

Соглашение между Украиной и РФ по защите Запорожской АЭС

Издание Reuters еще 12 мая сообщило о том, что МАГАТЭ планирует представить соглашение с Россией и Украиной о защите станции Совбеза ООН.

Тогда о плане было мало известно, но издание сообщало, что Украина, длительно выступавшая против плана, теперь поддерживает его, а позиция РФ была менее понятна.

Ранее Гросси выступал за создание полноценной демилитаризованной зоны вокруг АЭС, однако этот план воплотить в жизнь не удалось.

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