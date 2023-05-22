Ситуація вкрай вразлива: у МАГАТЕ відреагували на блекаут ЗАЕС та підготували план безпеки

"Українська АЕС сьогодні вранці втратила всю зовнішню електроенергію в сьомий раз за час конфлікту, що змусило її покладатися на аварійні дизельні генератори; ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива. Ми повинні погодитися захистити станцію зараз; ця ситуація не може продовжуватися", - написав Гроссі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Сьогодні станція була повністю знеструмлена через нічну атаку росіян. Якщо не вдасться поновити зовнішнє живлення ЗАЕС протягом десяти днів, може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Зазначимо, що навесні 2022 року станцію захопили окупанти, її контролює російська компанія "Росатом", але на станції продовжує працювати український персонал.

Додамо, що загарбники посилюють мілітаризацію ЗАЕС, риють довкола неї траншеї та окопи.

Новий план безпеки для Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі хоче представити новий план щодо безпеки Запорізької АЕС в Раді безпеки ООН орієнтовно 30 травня.

За словами двох дипломатів, знайомих з переговорами, план Гроссі включає п'ять принципів:

заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на ЗАЕС;

заборона стріляти зі станції та в її бік, включаючи заборону нападати на персонал на майданчику;

захист усіх систем безпеки на підприємстві;

захист всіх зовнішніх ліній електропередач;

моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Так, цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо АЕС, але експерти з атомної енергетики стверджують, що він все ще може покращити нестабільну ситуацію.

Речник МАГАТЕ заявив, що Гроссі продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС. Він також підтримує тісні контакти з членами Ради Безпеки ООН.

Зазначається, що Гроссі уже нібито заручився підтримкою Росії, але позиція України не відома.

Один із європейських дипломатів вважає, що шанси на затвердження плану та виступ директора МАГАТЕ у Радбезі складають 50 на 50.

Угоду між Україною та РФ щодо захисту Запорізької АЕС

Видання Reuters ще 12 травня повідомило про те, що МАГАТЕ планує представити угоду з Росією та Україною про захист станції Радбезу ООН.

Тоді про план було мало відомо, але видання повідомляло, що Україна, що тривалий час виступала проти плану, тепер підтримує його, а позиція РФ була менш зрозумілою.

Раніше ж Гроссі виступав за створення повноцінної демілітаризованої зони навколо АЕС, проте цей план втілити у життя не вдалося.

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